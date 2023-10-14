السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة بكفر الشيخ للأربعاء المقبل

محكمة
محكمة

أجلت  محكمة جنايات كفر الشيخ، جلسة محاكمة المتهمين بقتل سيدة  في القضية رقم 12980 لسنة 2023 جنح كفر الشيخ، إلى الأربعاء المقبل  برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبو زيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبوطالب.

كانت بداية الواقعة بقيام المتهمين، بقتل المجني عليها عزيزة إبراهيم السيد عبادي، داخل قرية الخادمية التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ، من أجل سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه منها، حيث زار المتهم الثاني منزل الضحية ووضع مخدرا في كوب الشاي الذي تناولته، ثم قابل المتهمان معًا لتنفيذ مخطط سرقة المال من الضحية وقتلها، وقفز المتهم الأول فوق سور المنزل وفتح الباب للمتهم الثاني، ثم دخلا غرفة نوم الضحية وسرقا المال منها، بعد ذلك، قام المتهمان بشل حركة الضحية وخنقها حتى الموت.

كما وجهت النيابة العامة  للمتهمين تهمة القتل والسرقة، ليجري بعدها إحالتهما إلى المحكمة للمحاكمة، لمحاكمتهم على ما أسند إليهم من اتهامات، كما تبين من التحقيقات أن هذه الجريمة كانت مرتبطة بجناية سرقة، حيث قام المتهمان بسرقة مبلغ مالي من الضحية قبل قتلها، وبناءً على ذلك، تم توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما إلى محكمة جنايات كفر الشيخ للمحاكمة.

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة كفر الشيخ محاكمة المتهمين

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