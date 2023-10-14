وزير الخارجية التركي: نتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر إلى 15 مليار دولار

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تطلع لزيادة الاستثمارات التركية فى مصر إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السفير سامح شكري، بشأن القضية الفلسطنية، أن هناك شركات تركية تتطلع لزيادة استثماراتها فى قطاع الصناعة بمصر.

وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة عقد اجتماع مع رجال أعمال أتراك في مقر السفارة التركية فى مصر، موضحا أنه استمع لملاحظاتهم حول الوضع الاقتصادى وسبل زيادة الاستثمارات.