السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"خنقه ورماه فى شوال رمال" تجديد حبس المتهم بقتل طفل بمدينة نصر

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر تجديد حبس المتهم بقتل طفل عقب خطفه ورفض والدة دفع الفدية بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شخص اختطف طفلا ومساومة والده على مبلغ مالي، وعقب رفض والد الطفل المجني عليه دفع الفدية تخلص المتهم من الطفل خنقًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر وأصل بلدته مركز أبوقرقاص بالمنيا، وباستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانا أليفا "كلبًا" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة، خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه، وعقب ذلك دفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار، بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.

تجديد حبس خطف طفل دفع فدية مدينة نصر قتل طفل

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

تحتفل غدا بزواجها من مجدي الهواري.. من هي الاستايلست دنيا عبد المعبود؟

مظاهرة ضخمة أمام BBC لدعم الشعب الفلسطينى (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 28 كادرًا طبيًا وتضرر 15 مستشفى جراء قصف الاحتلال على غزة

جيش الاحتلال: سنبدأ عملياتنا العسكرية البرية فى غزة فور سماح الوضع بذلك

"التعاون الخليجي": على المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف الاستهداف الوحشي لأهالي غزة