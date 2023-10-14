"خنقه ورماه فى شوال رمال" تجديد حبس المتهم بقتل طفل بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر تجديد حبس المتهم بقتل طفل عقب خطفه ورفض والدة دفع الفدية بمدينة نصر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على شخص اختطف طفلا ومساومة والده على مبلغ مالي، وعقب رفض والد الطفل المجني عليه دفع الفدية تخلص المتهم من الطفل خنقًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمدينة نصر وأصل بلدته مركز أبوقرقاص بالمنيا، وباستهدافه بمسكنه تبين عدم وجوده وهروبه لبلدته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه خطط لاختطاف الطفل المتغيب لمساومة والده على دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، من خلال استدراجه لسطح العقار سكنه بدعوى تسليمه حيوانا أليفا "كلبًا" للاعتناء به أثناء سفره لأصل بلدته، ولدى حضور الطفل قام بخنقه حتى فارق الحياة، خشيةً افتضاح أمره عقب إطلاق سراحه، وعقب ذلك دفنه داخل كمية من الرمال الموجودة أعلى سطح العقار، بالانتقال إلى سطح العقار محل الواقعة عُثر على جثة المجنى عليه.