جهاز التنظيم والإدارة يُصدر قرارًا بتحديث الهيكل التنظيمي لـ"هندسة سوهاج"

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث الهيكل التنظيمي لكلية الهندسة بالجامعة، بناءًا على القرار رقم ٩٩ لسنة ٢٠٢٣ الصادر من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقال الدكتور حسان النعماني، إن الجامعة تحرص على مستمرة في تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية وإعادة تقييم الوظائف، والارتقاء بالمستوى التنظيمي للجامعة واستكمال تطوير منظومة الموارد البشرية، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الجامعة، وبما يتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠م.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن تحديث الكلية يأتى تماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإداري بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، ولائحته التنفيذية، وأيضًا قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٩، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٤٦ لسنة ٢٠١٨، مؤكدًا على أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم في زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، مشيرًا إلى أن تحديث هياكل الكليات يسهم في اعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأوضح المحاسب أشرف القاضي، أمين عام جامعة سوهاج، أنه تم تحديث المسئوليات والإختصاصات لكل تقسيم تنظيمي دون غموض أو تداخل أو إزدواج، بما يتفق مع تطوير نظم وإجراءات العمل والأنشطة المختلفة، بما يحقق جودة الحياة الوظيفية والرضا الوظيفي لدى الجهاز الإداري.

وذكرت أماني المصري مدير عام التنظيم والإدارة بجامعة سوهاج، أن هذا القرار جاء استكمالًا لتعديلات الهياكل التنظيمية لكليات الجامعة، حيث سبق ذلك تحديت واعتماد هيكل كلية التربية الرياضية، وكلية العلوم، واستحداث هيكل كلًا من كلية الفنون التطبيقية والتراثية والتربية النوعية والحاسبات والذكاء الاصطناعي (مستوى إدارة عامة)، مشيرة إلى أنه جار حاليًا دراسة هياكل باقي الكليات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وإعادة تقييم وظائفها.