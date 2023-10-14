السجن 15 سنة لحداد وزوجته هتكا عرض طفلة بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالسجن 15 عاما حداد وزوجته يقيمون مدينة المنزلة، لاتهامهما باختطاف طفلة قاصر لم يتجاوز عمرها 14 عاما، من منزلها بمدينة المنزلة محافظة الدقهلية، والتعدي عليها جنسيا بتجريدها من ملابسها وإجبارها على ممارسة أفعال الإثارة الجنسية والتعدي عليها وتصوير مقطع فيديو لها ظنا من المتهم الأول، بقيام المجني عليها بالإبلاغ عنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أنور محمد رضوان، رئيس الدائرة، وعضوية كلا من: المستشار هشام محمد جمال الدين، والمستشار تامر نبيل الدمرداش، والمستشار محمد أسامة دبوس، وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وربيع عيد محمد.

تفاصيل الواقعة



كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من:"عز الدين.ا.ف.ا"،35 عاما، حداد، ومقيم قسم المنزلة، و"منة الله.م.م.ص"، محبوسة، 21 عاما، ربة منزل، ومقيمة بندر المنزلة، لأنهما فى يوم 29/6/2023 بدائرة قسم المنزلة – محافظة الدقهلية، خطفا بالتحايل المجني عليها "هبة الله.ا.ع.ا"، والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما، باستدراجها إلى مكان غير مأهول وسط الأراضي الزراعية بزعم مشاهدة مسكنها الحديث، فانخدعت المجني عليها مستغلين في ذلك حداثة سنها ومباعدين بينها وبين ذويها بقصد العبث بها.

واقترنت الجناية بجناية أخرى أنهما قاما بهتك عرض المجني عليها بالقوة بأنهما وما أن ظفرا بها حتى أشهر المتهم الأول بوجهها سلاحين ناريين "طبنجة – بندقية خرطوش"، مهددا إياها بهما، وما أن تمكن منها قام بالتعدي عليها ولطمها على وجهها وطرحها أرضا فيما قامت المتهمة الثانية بتجريدها من ملابسها مظهرة مناطق عفتها وصوب المتهم الأول السلاح حوزته بوجهها وأجبرها على ممارسة أفعال الإثارة الجنسية بجسدها وتعدى عليها بأن أولج السلاح الناري حوزته بدبرها وقيام المتهمة الثانية بالتقاط صور ومقاطع فيديو لجريمتهما بواسطة هاتف المتهم الأول.



كما وجهت النيابة العامة اتهامات للمتهمين وفقا لأمر الإحالة بأنهما سرقة المنقولات الخاصة بالمجني عليها "هاتف محمول- مبلغ مالي" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها إذ أنهم وما أن ظفروا بها منفردة على اثر ارتكاب جريمتهم حتى اشهر الأول الأسلحة النارية حوزته مهددا إياها فبث الرعب فى نفسها وشل مقاومتها فتمكنت المتهمة الثانية بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف الجوال والمبلغ المالي الخاصين بالمجني عليها.