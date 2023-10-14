وزير الخارجية الفلسطينى الأسبق: تاريخ الصراع مع الاحتلال لم يبدأ فى 7 أكتوبر

قال وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق ناصر القدوة إن الموقف الأمريكي تجاه فلسطين غير متماسك على الإطلاق ومنحاز بالكامل وداعم في المطلق للموقف الإسرائيلي.

وأضاف وزير الخارجية الأسبق في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا أحد يريد أن يبرر ما حدث ولكن الموقف الغربي الذي يبدو وكأنه يرى أن تاريخ الصراع بدأ في 7 أكتوبر موقف سخيف وغير مقبول على الإطلاق.

ناصر القدوة: أمريكا تدعم إسرائيل فى المطلق

وأشار إلى أن هناك 75 عامًا من المعاناة التي مرّ بها الشعب الفلسطيني، ولا يجوز على الإطلاق لدولة كبرى في العالم أن تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ثم بخجل تشير إلى مراعاة المدنيين.

وتابع: "هناك شيء اسمه قواعد الحرب والقانون الدولي الذي يجب أن يلتزم به الجميع، هناك أيضًا شيء اسمه حقوق المدنيين المحميين في الأراضي المحتلة" مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين يجب أن ينتهي وكل هذا غائب عن الخطاب الأمريكي.

وأكد أن الخطاب الأمريكي واضح تمامًا حتى في المنطقة العربية يدعم إسرائيل في المطلق ويشير على خجل إلى بعض الأمور المتعلقة بالمدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن إسرائيل تفهم ذلك على أنه ضوء أخضر للقيام بأي شيء تريده، ورئيس الولايات المتحدة قال لبنيامين نتنياهو عليك أن ترد بعنف وقوة، مؤكدًا أن هذا أمر غير مسبوق في العلاقات الدولية.