السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة طنطا عضوا بلجنة التحكيم الدولية بمؤسسة QS الدولية

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

تلقي الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا بمحافظة الغربية، دعوة من مؤسسة QS الدولية للمشاركة عضوا بلجنة تحكيم مشروعات الاستدامة التي تقوم المؤسسة بتحكيمها لتبني تمويل وتنفيذ هذه المشروعات في مؤسسات التعليم العالي، حيث يشارك في تقييم محور مستقبل الجامعات الذى تم تصمميه للتعرف على التحول والتطور الذي تنفذه الجامعات وكليات إدارة الأعمال لخدمة المتعلمين الحاليين والمستقبليين بشكل فعال وتوفير مؤهلات مستقبلية. 

وتأتى دعوة رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكى، للمشاركة فى تقييم المشروعات والابتكارات في محور مستقبل الجامعات، بحسب ما جاء فى الدعوة "نظرًا لخبرته في قيادة جامعة طنطا إلى النجاح، وقدرته على التحكيم وتقييم مستقبل العمل والجامعات والتعلم".

مؤتمر إعادة تصور التعليم يستهدف تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة

جدير بالذكر، أن مؤتمر اعادة تصور التعليم يستهدف تسليط الضوء على الأساليب المبتكرة التي تعزز نتائج التعلم وقابلية التوظيف لمليار متعلم في المستقبل، ومستقبل العمل والجامعات والتعلم، من خلال منظور الاستدامة والقيم وإحداث تأثير على المشهد التعليمي على مستوى العالم.

كما يُعقد المؤتمر لتكريم البرامج والتقنيات والأساليب التربوية الأكثر تحويلًا وتطلعًا، والتي تُحدث ثورة في التعليم، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر2023، في أبو ظبي بدولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 1200 مشاركة من جميع أنحاء العالم ولجنة تحكيم تضم أكثر من 500 خبير عالمي على مستوى العالم.

الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا مشروعات المستدامه مؤسسة QS وزارة التعليم العالي الإبتكارات والأبحاث العلمية

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