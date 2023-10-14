السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في نشرته الأسبوعية

دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء شركات التأمين

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

تناقش نشرة الاتحاد المصري للتأمين هذا الأسبوع "دور تطبيقات الهاتف المحمول في تحسين تجربة عملاء شركات التأمين"، حيث تساهم تطبيقات الهاتف المحمول في دعم صناعة التأمين بعدة طرق، على سبيل المثال: زيادة الكفاءة وزيادة رضا العملاء ورفع ولائهم وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركات التأمين تبسيط العمليات المعقدة وتقليل الأعمال الورقية إلى حد أكبر، والذي بدوره يحد من التكاليف.

كما استعرضت النشرة التحديات التي تواجه تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بشركات التأمين، وكذلك أسباب تجاهل وعدم تفضيل عملاء التأمين لاستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

وفي ذات السياق، ذكرت النشرة مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لشركات التأمين، وأيضًا مزايا تطبيقات الهاتف المحمول لحاملي الوثائق.

كما أشارت النشرة إلى أهم الخدمات التي تقدمها شركات التأمين لعملائها وهي:

·       خدمات التأمين الصحي

·       شراء منتجات التأمين الصحي المختلفة

·       الإبلاغ عن مطالبة وتتبع الحالة

·       حفظ التشخيصات وتقارير الأطباء في السجلات الطبية

·       خدمات استشارة الطبيب عن بعد

·       التغطيات التأمينية المتاحة على السيارات

·       شراء التأمين على المركبات

·       إمكانية إرسال صور / فيديو بالحادث المبلغ عنه

·       إمكانية تحديد موعد مع فني إصلاح السيارات في أقرب خدمة سيارات

·       منتجات تأمين السفر

·       تحديد التغطية وشراء تأمين السفر

·       الحصول على خدمة دعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

·       تجديد الوثيقة تلقائيًا

 

وقد أوضحت النشرة بعض الخطوات التي يفضل اتخاذها لتشجيع المزيد من العملاء على استخدام تطبيقات التأمين، كما أجابت أيضا على تساؤل لماذا تحتاج شركات التأمين إلى تطبيق هاتف.


رأى الاتحاد
يزداد اهتمام شركات التأمين اليوم بتحسين تجربة العملاء. فبينما كان الهدف في الماضي هو تحسين كفاءة المعاملات ومواكبة التحول التكنولوجي وتقليل تكاليف المعاملات الورقية الروتينية، فإن الاهتمام اليوم ينصب على فهم كيفية تأثير تطبيقات الهاتف المحمول على تحقيق توقعات العملاء.

وتنمو شريحة العملاء الرقميين في صناعة التأمين بصورة متسارعة، بل إنها ترسم مستقبل هذه الصناعة. وهذه إشارة لقطاع التأمين للتحرك نحو رؤية تتمحور حول العميل ووضع استراتيجية قوية لإشراك العملاء في تجربة تكنولوجية تواكب توجهاتهم.

وقد أولت الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمامًا كبيرًا في هذا الصدد حيث أصدرت القرار رقم (292) لسنة 2023 بتعديل القرار رقم (902) لسنة 2016 ليسمح بإضافة شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية المرخص لها بمزاولة النشاط من الجهات المختصة والتي توافق عليها الهيئة، إلى القنوات المسموح لها بتسويق وثائق التأمين متناهي الصغر النمطية إلكترونيًا من خلال شبكة نظم المعلومات.

 

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة ثلاثة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات (139) و(140) و(141)، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.

وتنص القرارات التنفيذية على جواز تطبيق التكنولوجيا الرقمية في إدارة سجلات مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة، وتتضمن القرارات مجموعة من الضوابط الحاسمة للهوية الرقمية والعقود الرقمية، إلى جانب السجل الرقمي، مما يعزز الثقة في استخدام التكنولوجيا المالية في المجالات غير المصرفية.

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