هل ظهور حلقة نور حول القمر المظلم يعنى نهاية العالم؟

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ظهور حلقة من النور حول القمر المظلم لا يعني أبدًا نهاية العالم.

وأضاف "القاضي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن ظاهرة كسوف الشمس أو خسوف القمر ليست دلالة على نهاية الكون أو أن هناك حدثا كبيرا سيحدث.

رئيس معهد البحوث يحذر من النظر إلى الظواهر المرتبطة بالشمس: تسبب العمى

وأوضح رئيس معهد البحوث أن هذه الظاهرة هي ظاهرة فلكية طبيعية وليست جديدة وحدثت أكثر من مرة، مشيرًا إلى أننا خلال أسبوع سنشهد خسوف القمر، متابعًا: "ندعو جميع المهتمين بالظواهر الفلكية للاستمتاع بتلك الظواهر وتصويرها فقط وعدم النظر لها بالعين المجردة خصوصًا كسوف الشمس بأنواعه أو أي ظاهرة مرتبطة بقرص الشمس؛ لأن الأشعة تكون قوية ومن الممكن أن تؤدي إلى إصابة العين بالعمى".