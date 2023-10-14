أهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة حفاظًا على المناخ، حيث أن يصادف اليوم في 14 أكتوبر بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للبيئة، الذي يتم الاحتفال فيه سنويًا لتسليط الضوء على أهمية دور الدول للاهتمام برعاية البيئة.

وتعمل الدول في كل مكان على التركيز بطرح المشاكل التي تهدد البيئة وزيادة توعية الناس ونشر الثقافات في كل المجتمعات على أهمية الحفاظ وتأمين جميع الموارد الطبيعية اللازمة للبقاء على الحياة مثل الغذاء والهواء والماء وغيرها من العناصر المهمة.

وتزامنًا مع احتفال الدول العربية باليوم العربي للبيئة، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات عن أهمية وأهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة حفاظًا عليها من الكوارث الطبيعية وما يسببه الإنسان لتهديد البيئة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

في يومه العالمي 14 أكتوبر.. أهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة

في يومه العالمي 14 أكتوبر.. أهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة

هناك العديد من الأهداف العامة وراء الاحتفال باليوم العربي للبيئة، التي خرج بها اجتماع مجلس الجامعة العربية في العاصمة التونسية، وأصدر مجلس جامعة الدول العربية وقت انعقاده في 14 أكتوبر قرارًا بتأسيس مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

في يومه العالمي 14 أكتوبر.. أهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة

يهدف يوم الاحتفال العالمي بمناسبة اليوم العربي للبيئة لنشر الوعي في الدول لمعرفة التحديات والمشاكل البيئية التي تواجه العالم بأكمله بما فيه العالم العربي، كما يهدف إلى تكثيف جهود التعاون العربي المشترك من أجل مواجهة الأزمات والمخاطر التي تهدد النظام البيئي في البلاد العربية لحل مشكلات البيئة المفاجئة على المستوى العالمي.

في يومه العالمي 14 أكتوبر.. أهداف الاحتفال باليوم العربي للبيئة

ويستطيع المواطنين الحفاظ على البيئة وتقديم دور للمجتمعات من خلال إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعدم إلقاء القمامة في الشوارع أو البحار حتى لا تهدد أنواع كثيرة من الأسماك والأعشاب البحرية المهددة بالإنقراض، وبحسب الدراسات بنسبة تزيد عن 52٪ خلال الفترة من 1970 حتى 2010، وخسارة حوالي 39٪ من الحياة البحرية والبرية، بالإضافة إلى خسارة 76٪ من الحياة البرية المتواجدة في المياه العذبة.

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