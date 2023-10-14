الاحتلال الإسرائيلى: سنهاجم بقوة كبيرة المناطق التى تم إخلاؤها فى غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "مستعدون بقوة للمراحل القادمة من الحرب على غزة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكد جيش الاحتلال مهاجمة المناطق التي تم إخلاؤها في غزة، مرددًا: "سنهاجم بقوة كبيرة المناطق التي تم إخلاؤها في غزة".

جيش الاحتلال يقتحم مدينة جنين

واقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال التليفزيون الفلسطيني إنّ هناك إطلاق نار بشكل كثيف على القوات الإسرائيلية في جنين بعد اقتحامها.