"تاج الدين": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

أكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمختلف المواطنين.

وقال تاج الدين "إن المشروع يعد مشروعًا قوميًا واستراتيجيًا نظرًا لأهميته حيث يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما".

كرات الدم الحمراء تشكل 75% من حجم الدم

وأشار إلى أن البلازما هي جزء من الدم، فالدم به كرات الدم الحمراء وتشكل 75% من حجم الدم، والبلازما هى السائل المائل للاصفرار من الدم الموجود والذي يشكل 55% معظمها مياه، لكنها تحتوي على أشياء مهمة للغاية وحيوية لحياة الإنسان، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأمراض تحتاج إلى البلازما.

تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع القومي لتجميع البلازما

وأضاف: "نحن كنا نعتمد على استيراد مشتقات البلازما من الخارج.. والآن تبنى الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا المشروع القومي الهام للغاية لتجميع البلازما لضمان تأمين احتياجات الدولة من الأدوية الحيوية التي لا يوجد لها بديل مما يقلل الاعتماد على الاستيراد من الخارج إضافة إلى توطين الصناعة".

وتابع قائلًا: "هناك مراكز ذات مستويات عالية وبكل المعايير والمقاييس العالمية تقوم بتجميع البلازما التي نتبرع بها"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بدأت بالفعل في إنشاء المصنع الخاص بتجميع مشتقات البلازما وتصنيعها بالعاصمة الإدارية الجديدة وسيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

التبرع بالبلازما يحتاج إلى معايير لاختيار المتبرع وله خطة زمنية

كما أوضح الدكتور تاج الدين أن هناك فرقًا بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، مضيفًا أن "التبرع بالبلازما يحتاج إلى معايير لاختيار المتبرع وله خطة زمنية معينة يحددها المركز لكل شخص على حسب قدراته وحالته الصحية".