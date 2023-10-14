السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دم واحد مصير واحد".. أهالي الإسماعيلية: التبرع بالدم أقل شيء لدعم فلسطين

التبرع بالدم - صورة
التبرع بالدم - صورة أرشيفية

نظمت محافظة الإسماعيلية حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة"،  لصالح مصابي قطاع غزة بفلسطين جراء الاعتداء الغشيم الذي يشنه الكيان الصهيوني على الفلسطينيين، بعد تنفيذ فصائل المقاومة الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، باختراق الجدار العازل والدخول إلى منطقة غلاف غزة لاستعادة الأراضي الفلسطينية.

وتوافد المواطنين على عربات الإسعاف المجهزة، للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة، مؤكدين دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية.

المتبرعون بالدم لصالح الشعب الفلسطيني يتحدثون لـ"الدستور"

محمد صالح أحمد، نائب رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية، إنه بناءا على تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق التحالف الوطني للعمل التنموي حملة للتبرع بالدم لصالح أشقائنا في فلسطين، جراءا استهدافات الكيان الصهيوني لأهالي قطاع غزة، مشيرًا أن محافظة الإسماعيلية شهدت ملحمة كبرى بحضور عدد كبير للتبرع بالدم وعلى رأسهم الشباب الذين يشاركون بكثافة في عملية التبرع بالدم، مشيرًا أن عمليات التبرع بالدم ودعم القضية الفلسطينية ليس جديدًا على مصر، فهي على رأس الدول الداعمة للقضية الفلسطينية ودائما ما تقدم مساعدات للإخوة الفلسطينيين.

وقال أكرم الشافعي، مدير الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأحد منسقي الحملة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت ببدء إرسال المساعدات لقطاع غزة، فبدأت محافظة الإسماعيلية بحملة للتبرع بالدم بمشاركة المجتمع الأهلي، وذلك تضامنًا مع اخوتنا في غزة، مشيرًا غلى أن نداء الرئيس بالتبرع بالدم لقى استجابة واسعة في محافظة الإسماعيلية، حيث توافد العشرات من الشباب للتبرع بالدم.

وقالت نعمة الله أحمد، إن الفلسطينيون هم إخواننا ودمنا هو دمهم، والتبرع بالدم هو أقل شيء نستطيع تقديمه في حربهم ضد الكيان الإسرائيلي المحتل، مؤكدة شعورها بالفخر والعزة عند تبرعها بالدم لمساعدة أخوتها المصابين في قطاع غزة.

وأضاف كمال بدران: “سارعت للتبرع بالدم فور معرفتي بحملة التبرع بالدم لإخوتنا الفلسطينيين، فلن نستطيع أن نقف عجزة أمام ما يفعله الكيان الصهيوني اتجاههم في قطاع غزة، وأن التبرع بالدم هو حق لأخوتنا الفلسطينيين علينا، فهو ما نستيطع تقديم إليها، فدمنا واحد ومصيرنا واحدًا ولدينا استعداد لتقديم أراحنا فداءًا للقضية الفلسطينية”، مشيرًا إلى أن مصر سارعت بتقديم المساعدات وحملات التبرع بالدم لأنها قلب العروبة ومنارة الدول العربية موجها نداء لكل الدول العربية بالتكاتف مع الدولة الفلسطينية اتجاه ما يحدث في قطاع غزة من محاولات للكيان الصهيوني للقضاء على الفلسطينيين، فقطرة دماء واحدة من الفلسطينيين نتألم عليها هنا في مصر".

منسق “حياة كريمة” بالإسماعيلية: ندعم الشعب الفلسطيني الشقيق

وقال محمد جمال، منسق مؤسسة "حياة كريمة" في الإسماعيلية، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتًا إلى أن الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم المساعدة والمساندة له.

وشهدت الحملة حضور أعضاء مؤسسة "حياة كريمة" بالإسماعيلية، والمتطوعين؛ لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

محافظة الإسماعيلية طوفان الأقصى قطاع غزة تبرع بالدم الكيان الصهيوني عبدالفتاح السيسي

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