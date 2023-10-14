السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شئون الأسرى: صمت الأمم المتحدة شجّع الاحتلال على ارتكاب المجازر

قدورة فارس
قدورة فارس

قال رئيس هيئة شئون الأسرى بفلسطين قدورة فارس، إن الأمم المتحدة لم تكن بالمستوى المنوط بها، والتفويض الممنوح لها في كل الصراعات في العالم، مشددًا على أن الأمم المتحدة خيبت آمال الشعب الفلسطيني، وأن المواثيق الدولية لم يتم تطبيقها في كل ما يتعلق بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة “القاهرة الإخبارية”: "لا نريد أن نأخذ من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية عدوًا، لكنهم خيبوا آمالنا دائمًا، وهذا شجع الاحتلال الإسرائيلي على أن تذهب بعيدًا في جرائمها المستمرة والممتدة على مدار 75 عامًا، واليوم تصل ذروتها لعملية إبادة واضحة في غزة، في ظل صمت ونفاق العالم تجاه إسرائيل، ومنحها ضوءًا أخضر لتواصل تقتيل الشعب الفلسطيني".

الاحتلال الإسرائيلى ارتكب مجازر ونجح فى تهجير الملايين خارج الوطن

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر وهجر الملايين خارج الوطن، واليوم يصطدم مشروعهم الاستعماري بحقائق دامغة أن المشروع يتصدع ويوشك أن ينهار، لذا يريدون أن يستعينوا ببعض الجرائم والبشاعات لدفع الشعب الفلسطيني لمغادرة أرضه.

وأردف: "المخطط الإسرائيلي إخلاء قطاع غزة، ويدفعون بأهل غزة للذهاب إلى مصر، لكن الشعب الفلسطيني لن يغادر أرضه مرة أخرى، كما أن الاحتلال يتجاهل أن إلى جانبهم دولة لها سيادة على أرضها ومقدراتها، سترفض بشكل قاطع أن يمس أمنها القومي، أما الشعب الفلسطيني فسيصمد إلى أن تنقشع الغمامة". 

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