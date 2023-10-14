السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استخدمت أسلحة جديدة.. "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تتجه نحو حرب إبادة لا إنسانية

غزة
غزة

قالت منى عوكل، مراسلة فضائية “القاهرة الإخبارية” من غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يستخدم أنواعًا معينة من الأسلحة، اعتاد عليها أهالي غزة، وهي طائرات F16، وطائرات الأباتشي، بالإضافة لطائرات مسيرة، مهمتها استطلاعية وفي بعض الأحيان تكون تحذيرية أو تفجيرية.

وأضافت عوكل، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأهالي في غزة أصبحوا يلاحظون تغيرا في أنواع الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل، أسلحة جديدة ترى لأول مرة، كما أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كشف عن تمشيط كل مناطق ما تحت الأرض في غزة.

إسرائيل تستخدم فى العدوان على غزة تقنيات جديدة

وأردفت: "إسرائيل تستخدم تقنيات لم تكن موجودة قبل الآن، وهي أعلى وأكثر فتكًا، لذا عندما تذهب نحو حرب إبادة سيكون الأمر متاحا لها بكل المعايير اللاإنسانية".

ولفتت عوكل إلى أن مياه الشرب أصبحت رفاهية بالنسبة لسكان غزة، الذين يبحثون عن ملاذ آمن، لكن لا يوجد مكان آمن يذهبون إليه في غزة. 

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