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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قطاع الفنون التشكيلية ينظم معرضًا لأعمال الفنان الراحل سعيد العدوي 17 أكتوبر

افيش المعرض
افيش المعرض

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا لأعمال الفنان الراحل سعيد العدوي، تحت عنوان "العدوي.. غياب مفاجئ وحضور دائم"، والذي سيتم افتتاحه في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، بمجمع الفنون (قصر عائشة فهمي) بالزمالك. 

ويُعد المعرض الأول من نوعه بهذا المستوى، كمًا وكيفًا، حيث سيضم 182 عملًا، ويأتي بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيل الفنان.

شروط وكيفية التقديم لإقامة معرض فن تشكيلي بوزارة الثقافة


وصرح الدكتور وليد قانوش بأن تجربة الفنان سعيد العدوي وما وصل إلينا من أعماله يحتاج لكثير من التحليل السيميائي لبيان ما قد تمثله تلك الرموز إلا أن المشاهدة المتعجلة، لا يمكن أن تخطئ طبيعة ذلك القلب القلق المتفائل، والمهموم في ذات الوقت، بوطن ينتمي إليه حتى آخر نفس قلب امتلأ بروح وطنه التراثية بشكل عام والشعبية منها على وجه الخصوص، وخلال رحلته القصيرة في الحياة استطاع أن يقدم نفسه كفنان مجدد مجرب ترك أعمالًا مهمة أثرت وما زالت تؤثر في أجيال لاحقة ممتدة حتى يومنا هذا..."


ويقول د. علي سعيد مدير عام مراكز الفنون ومنظم العرض.. "وكأنه كان يدرك قُرب موعد الفراق، فأهدانا كل هذا الكم من الإبداع الهائل لعالمه الآثِر الذي نسجه من خياله وأفصح لنا عنه على ورق الرسم. أبدع سعيد العدوي فَصَدَق في إبداعه، ومن خلال تكويناته الغرائبية المثيرة خلق عالمًا وفتح بابًا وأرسى قواعدًا وترك إرثًا فأحدث أثرًا ثم رحل. نحن أمام تجربة متفردة في تاريخ التشكيل المصري الحديث، تجربة جعلت من العدوي أيقونة لجيله، وأبًا روحيًا لأجيالٍ لحقت به..."

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تجدر الإشارة إلى أن الفنان سعيد العدوي مواليد محافظة الإسكندرية في 3 سبتمبر 1938م، التحق بأول دفعة دخلت كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية عند إنشائها 1957م، وتخرج عام 1962 (تخصص حفر وطباعة)، ماجستير في فن الحفر عن الخط العربى عام 1972م قبل رحيله في 13 أكتوبر عام 1973م تاركًا ميراثًا متفردًا وثريًا وملهمًا. 
ويستمر المعرض الذي يضم أعمال من مقتنيات متاحف القطاع ومجموعات خاصة لدى أفراد حتى 16 نوفمبر بمجمع الفنون (١ ش عزيز أباظة، الزمالك)، يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

العدوى سعيد العدوي وليد قانوش الفنان سعيد العدوي الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية

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