السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية": مناطق نزوح الفلسطينيين غير آمنة وتتعرض لقصف عنيف

غزة
غزة

كشف بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، من خلال تواجده في مستشفى ناصر.

وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "المصابون في مستشفى ناصر هم من وقع عليهم اعتداءات في خان يونس ومدينة رفح، والتي تزعم قوات الاحتلال أنها مناطق آمنة ويجب النزوح إليها، والحقيقة أنها غير آمنة".

وأضاف: "كان هناك قصف متواصل من المدفعية الإسرائيلية، إلى المناطق الشرقية للمناطق الجنوبية في قطاع غزة"، لافتا إلى أن المنطقة الشرقية لخان يونس ورفح تتعرض لقصف مدفعي عنيف.

ولفت إلى قصف طائرات الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وإصابة عدد من المواطنين، مؤكدا أن طائرات الاحتلال شنت غارة بعدة صواريخ على منزل بمنطقة الفالوجة في جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، كما استهدفت بـ4 صواريخ مبنى في حي تل السلطان برفح جنوب القطاع.

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