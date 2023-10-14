السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أوروبى: إجلاء المواطنين من شمال غزة أمر يستحيل تنفيذه

غزة
غزة

علق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على دعوات الاحتلال الإسرائيلي لإجلاء الفلسطينيين من شمال قطاع غزة.

وأوضح بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بكين على هامش زيارته للصين، السبت، أن دعوة إسرائيل إلى إجلاء أكثر من مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة خلال يوم واحد أمر "مستحيل تمامًا تنفيذه".

وشدد بوريل على أن إمكانية نقل مليون شخص في 24 ساعة في وضع مثل وضع غزة سيشكل أزمة إنسانية.

ونزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة، الجمعة، في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منازلهم، ما يوحي بتحضيره لعملية برية ردًا على هجوم المقاومة الفسلطينية الأسبوع الماضي.

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تداعيات كارثية.. الصحة العالمية تعلق على دعوات إخلاء غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصل إلى مستوى خطير

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، إن انتقال أكثر من مليون شخص في غزة، "عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أماكن إيواء أمر خطير للغاية، وقد لا يكون ممكنًا في بعض الحالات"، مشددًا على أن الحرب لها قواعد.

وأضاف جوتيريش- حسب موقع أنباء الأمم المتحدة- أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد، وأن المستشفيات في جنوب غزة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية، ولن تتمكن من استقبال آلاف المرضى الجدد من الشمال.

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