السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نص مشروع قرار روسى بمجلس الأمن حول الحرب فى غزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

اقترحت روسيا، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن صراع إسرائيل وحركة "حماس" يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، وفقًا لـ"رويترز".

كما يدعو مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة، إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء. 

وقال دبلوماسيون، إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوًا خلال اجتماع مغلق حول الصراع، يوم الجمعة.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

 وقال دبلوماسي بالمجلس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز": "لم يتشاوروا مع أحد ولم يذكروا حماس، لذا فمن الواضح أنهم غير جادين أو متحالفين مع معظم أعضاء المجلس".

ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو)، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تحمي حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن، ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع القرار للتصويت.

وشنت حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز العشرات من الرهائن في غزة، وردت إسرائيل بشن أعنف الضربات الجوية في صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عامًا، وقالت سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.

روسيا مجلس الأمن المدنيين حماس للإجلاء

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصل إلى مُستوى خطير

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

عاجل.. استشهاد صحفى وإصابة 5 آخرين فى قصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عاجل.. شقيقة سعاد حسنى: السندريلا تزوجت من عبدالحليم حافظ لمدة ست سنوات ونصف

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا