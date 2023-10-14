نص مشروع قرار روسى بمجلس الأمن حول الحرب فى غزة

اقترحت روسيا، على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن صراع إسرائيل وحركة "حماس" يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار والتنديد بالعنف ضد المدنيين وجميع الأعمال الإرهابية، وفقًا لـ"رويترز".

كما يدعو مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة، إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء.

وقال دبلوماسيون، إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوًا خلال اجتماع مغلق حول الصراع، يوم الجمعة.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

وقال دبلوماسي بالمجلس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ"رويترز": "لم يتشاوروا مع أحد ولم يذكروا حماس، لذا فمن الواضح أنهم غير جادين أو متحالفين مع معظم أعضاء المجلس".

ويحتاج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (فيتو)، ومن المعروف أن الولايات المتحدة تحمي حليفتها إسرائيل من أي إجراء في مجلس الأمن، ولم يتضح حتى الآن متى أو ما إذا كانت روسيا ستطرح مشروع القرار للتصويت.

وشنت حماس هجومًا غير مسبوق على إسرائيل يوم السبت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص واحتجاز العشرات من الرهائن في غزة، وردت إسرائيل بشن أعنف الضربات الجوية في صراعها مع الفلسطينيين المستمر منذ 75 عامًا، وقالت سلطات غزة إن 1900 شخص قتلوا.