السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"لوموند": قطاع غزة أحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين

غزة
غزة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن قطاع غزة بات أحد أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين في ظل وفاة الكثير من الفلسطينين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

“لوموند”: غزة مكان خطر للصحفيين

وأوضحت الصحيفة أن ثمانية صحفيين قتلوا منذ رد إسرائيل على هجوم حماس في 7 أكتوبر في القطاع، ليتحول القطاع إلى واحد من أخطر الأماكن بالنسبة للصحفيين.

وقال محمود همس، ​​مصور وكالة "فرانس برس"، قبل وفاته، إنه في ليلة الخميس 12 أكتوبر إلى الجمعة 13 أكتوبر، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية غزة، مضيفا: “ظروف عملنا بغيضة، نحن نخاطر بحياتنا في كل مكان تحت القصف، أثناء السفر وكذلك أثناء الإقامة في المكتب، لقد اضطررنا إلى إخلاء مقرنا الواقع في وسط غزة مرتين، بعد أن هددوا بهدم المبنى”. 

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استشهاد ثلاث صحفيين جراء العدوان الإسرائيلي

 كما استشهد سعيد الطويل، رئيس تحرير موقع الخامسة الإخبارية، وزميليه محمد صبح وهشام النواجحة، وهم من بين ثمانية صحفيين محليين قتلوا منذ بدء القصف انتقاما للهجوم الذي نفذته حماس في الصباح الباكر من يوم 7 أكتوبر، ووفقا للسلطات في غزة، فقد فقد أكثر من 1،537 شخصا حياتهم وأصيب 6،612 آخرين منذ ذلك الحين وبعد ستة أيام من هجوم حماس، لم يتمكن أي صحفي أجنبي من الوصول إلى القطاع.

وفي الساعات الأولى من يوم 10 أكتوبر أثناء تغطية عملية إخلاء برج حجي، وهو مبنى سكني في حي الرمال غرب المدينة، سقطت القنبلة على بعد أكثر من مائة متر من الهدف الذي حدده الجيش الإسرائيلي في السابق، وبعد تنبيه أحد السكان الذي تلقى اتصالًا من الجيش الإسرائيلي يطلب منه إخلاء المنطقة تحسبًا لهجوم وشيك، ذهب الصحفيون الثلاثة إلى الموقع لتوثيق هروب سكان غزة.

وفي الظلام، بينما تلتقط كاميرا هاتفه ذعر آخر السكان، نسمع الكلمات الأخيرة لسعيد الطويل: “للأسف، لقد أرسلوا للتو تحذيرًا إلى مبنى حجي لإبلاغهم بأنه سيتم قصفه، وتم إخلاء المنطقة بالكامل، وفرت النساء والرجال وكبار السن والأطفال من المنطقة”.

وقالت لوموند إن الرجال الثلاثة اعتقدوا أنهم كانوا على مسافة جيدة من أجل سلامتهم، ولم تكن خوذاتهم وستراتهم المضادة للرصاص مفيدة لهم في تلك الليلة، تم تدمير مباني كاملة من الحي.

وتكريمًا لهذه الخوذات، التي أصبحت مكونا أساسيًا يرتديه الإعلاميون في غزة، قام زملاؤهم بوضعها على رفاتهم المغطاة بأغطية بيضاء، عندما تم استلام الجثث في المستشفى، بعد ساعات قليلة.

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