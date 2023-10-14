عاجل.. الهلال الأحمر التركى: نشكر مصر على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى غزة

وجه مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي، الشكر لجمهورية مصر العربية، على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن تركيا تستكمل اليوم عبر مطار العريش إرسال 60 طن مساعدات إنسانية إلى غزة.

مطار العريش يستقبل مساعدات إغاثية لصالح أهالي قطاع غزة

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، استقبال مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدًا لإيصالها إلى غزة.

واستقبل مطار العريش ٢٦ طنا مساعدات إضافية لمتضرري الهجوم الإسرائيلي في فلسطين.