السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الهلال الأحمر التركى: نشكر مصر على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

وجه مدير المشروعات بالهلال الأحمر التركي، الشكر لجمهورية مصر العربية، على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن تركيا تستكمل اليوم عبر مطار العريش إرسال 60 طن مساعدات إنسانية إلى غزة.

 

مطار العريش يستقبل مساعدات إغاثية لصالح أهالي قطاع غزة 

ويواصل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الجمعة، استقبال مساعدات إغاثية قادمة من تركيا لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنة بعد تفريغها من الطائرة، وتم تحميلها وتخزينها تمهيدًا لإيصالها إلى غزة.

واستقبل مطار العريش ٢٦ طنا مساعدات إضافية لمتضرري الهجوم الإسرائيلي في فلسطين.

المشروعات بالهلال الأحمر التركي إرسال المساعدات غزة العريش القاهرة الإخبارية مساعدات إنسانية

مواد متعلقة

مصرية تبكى على الهواء أثناء التبرع بالدم: افتحوا ممرًا لتوصيل المساعدات لغزة

أهل البحيرة للشعب الفلسطينى: المصريين يدعمون القضية الفلسطينية بدمهم

من الأقصر.. المصريون يؤكدون دعمهم للفلسطينيين بأكبر حملة للتبرع بالدم

الكونتينر| قصة مصنع مصرى يصدر "الملايات" للقصور الملكية البريطانية

الكونتينر| قصة المصنع الوحيد بالعالم الذى ينتج ألف فتلة فى البوصة المربعة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش يستقبل 26 طن مساعدات إضافية للمحاصرين فى غزة

رئيس الوزراء الفلسطينى يطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

رئيس وزراء فلسطين: المستشفيات ستتحول لمقابر جماعية بسبب نفاد الوقود

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

عاجل.. استشهاد صحفى وإصابة 5 آخرين فى قصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

يسري عمارة يكشف لـ "الشاهد" قصة أسير إسرئيلى أصبح نائبًا لرئيس جهاز الموساد

عاجل.. الهلال الأحمر التركى: نشكر مصر على تسهيل التنسيق لإرسال المساعدات إلى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا