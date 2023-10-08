أردوغان: تركيا عازمة على تكثيف الجهود من أجل التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين

قال الرئيس التركي أردوغان، إنه يحض إسرائيل وحماس على "دعم السلام" مؤكدًا أن تركيا عازمة على تكثيف الجهود الدبلوماسية من أجل التهدئة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

في نفس الوقت قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا إن آلاف الأشخاص لجأوا إلى مدارسها البالغ عددها 44 مدرسة حول غزة، وإنه تم تعليق توزيع الغذاء لأكثر من 112 ألف أسرة، وفق الجارديان البريطانية.

وقد أعلنت السلطات الإسرائيلية عن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجمات الفلسطينية إلى 600، مع استمرار القتال في جنوب البلاد وقطاع غزة.

وأفادت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هناك أخبارًا حول أسر حماس ما يصل إلى 100 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال إلى غزة، مما يعقد بشكل كبير أي عملية عسكرية إسرائيلية لإطلاق سراحهم، وسط صور صادمة لجنود إسرائيليين مذعورين وهم يقتادون بعيدًا من قبل مقاتلي حماس، أصبح مكان وجود الأسرى ومصيرهم إحدى أكثر القضايا إلحاحًا بالنسبة للمخططين العسكريين.

في حين أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، إن "عددًا كبيرًا" من المدنيين والجنود الإسرائيليين محتجزون كرهائن، يعتقد أن هذا العدد بالعشرات، مع بعض الأخبار الإسرائيلية وتتكهن وسائل الإعلام بأن ما يصل إلى 100 شخص قد تم أخذهم كرهائن.

وقد استيقظ الإسرائيليون المصابون بالصدمة في اليوم الأخير من الأعياد اليهودية على دوي صافرات الإنذار بعد أن أطلقت حماس آلاف الصواريخ من غزة، واقتحم مسلحون من فلسطين حواجز التكنولوجيا الفائقة المحيطة بالقطاع لدخول إسرائيل، وأطلقوا النار واحتجزوا رهائن، كما حاول مسلحون على متن قوارب دخول إسرائيل عن طريق البحر.

ووصفت الجارديان الهجوم بـ"المذهل"، وغير مسبوق من قبل حماس وفشلًا استخباراتيًا كارثيًا من جانب إسرائيل ـ وكل من الأمرين سوف يخلف تداعيات وعواقب طويلة الأمد.