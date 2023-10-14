السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. وثيقة: واشنطن تمنع دبلوماسييها من الدعوة إلى "خفض التصعيد" فى غزة

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أرسلت وزارة الخارجية الأمريكية مذكرة داخلية إلى دبلوماسييها العاملين في القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط، تدعوهم فيها إلى الامتناع عن تقديم تصريحات تشمل الدعوة إلى "خفض العنف" في غزة، وسط تصاعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

 

وجاء في الرسائل الإلكترونية التي بعثتها الخارجية الأمريكية، وأطلع عليها موقع "هافينجتون بوست"، أنه يجب الامتناع عن استخدام العبارات الثلاثة التالية: "وقف التصعيد وقف إطلاق النار"، و"إنهاء العنف، سفك الدماء"، و"استعادة الهدوء".

 

وبعثت الخارجية الأمريكية بهذه الرسائل بعد ساعات من مهلة الـ24 ساعة التي وضعها الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، لمواطني غزة القاطنين في شمال القطاع لمغادرة منازلهم والذهاب إلى الجنوب، وهو ما اعتبرته الأمم المتحدة أمرًا غير ممكن، باعتبار أن هذه المنطقة يقطن فيها أكثر من مليون شخص.

 

وتشير رسالة الخارجية الأمريكية إلى إحجام إدارة بايدن عن الضغط على إسرائيل من أجل وقف التصعيد والهجوم الذي تشنه على غزة.

وزارة الخارجية الخارجية الأميريكية الشرق الأوسط الإسرائيلية الجنوب

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