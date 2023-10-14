السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

اجتماع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

قرر مجلس الأمن عقد جلسة جديدة، يوم الأحد المقبل، بعدما أغلق جلستة مساء أمس، التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلف أبواب مغلقة، لبحث الحرب بين إسرائيل وحماس مع تدفق الفلسطينيين من شمال غزة بناء على أوامر من الجيش الإسرائيلي.
وكان من المقرر عقد اجتماع يوم الجمعة قبل صدور أمر الإخلاء، الأمر الذي أضاف المزيد من الإلحاح إلى المناقشة.
.. وبحسب معلومات ل" الدستور"قالت  الأمم المتحدة إن الأمر: يؤثر على حوالي نصف سكان غزة ويمكن أن يحول الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل إلى كارثة.
.. وإن نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى مكان بلا طعام أو ماء أو سكن، عندما تكون المنطقة بأكملها تحت الحصار، أمر بالغ الخطورة ــ وفي بعض الحالات، يكون ببساطة غير ممكن.
من جهته ناش 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
جميع الأطراف "وأصحاب النفوذ عليها" بذل قصارى جهدهم لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وإطلاق سراح جميع الرهائن على الفور وحماية المدنيين.
وخرج المجلس دون أي رسالة أو إجراء جماعي من جلسة خاصة أخرى يوم الأحد بشأن القتال بين إسرائيل وحماس... وبحسب المصادر في مجلس الأمن، تفاقمت الانقسامات داخل المجلس، الذي يعتبر، أقوى هيئة في الأمم المتحدة، وسط تداعيات  الحرب الروسية في أوكرانيا. 
.. وعلم ان مشروع القرار الروسي بمجلس الأمن يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون ذلك.
 

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