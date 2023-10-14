دراسة جديدة: تناول اللحوم الحمراء تؤدى إلى هذه الأمراض

قالت دراسة جديدة، إنه قد يزيد تناول اللحوم الحمراء من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44%.



ووفقا لمجلة “European Heart Journal”، فقد اكتشف الفريق البحثي أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 % والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44 %.

ووفق فريق من جامعة هونج كونج فقد أجريت مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

وقد ركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة و100 غرام غير مصنعة في اليوم.