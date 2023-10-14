السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة جديدة: تناول اللحوم الحمراء تؤدى إلى هذه الأمراض

اللحوم الحمراء
اللحوم الحمراء

قالت دراسة جديدة، إنه قد يزيد تناول اللحوم الحمراء من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بنسبة 44%.


ووفقا لمجلة “European Heart Journal”،  فقد اكتشف الفريق البحثي أن زيادة استهلاك اللحوم الحمراء المصنعة بمقدار 50 غراما في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26 % والنوع الثاني من داء السكري بنسبة 44 %.

ووفق فريق من جامعة هونج كونج فقد أجريت مراجعة تحليلية لـ 70 دراسة شملت أكثر من 6 ملايين شخص يعيشون في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين واليابان وغرب إفريقيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

 وقد ركز الباحثون على تأثير تناول 50 غراما من اللحوم الحمراء المصنعة و100 غرام غير مصنعة في اليوم.

القلب أمراض القلب السكري والأوعية الدموية الفريق البحثي

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

مفتي الجمهورية: مصر صاحبة الريادة بين الدول الداعمة للقضية الفلسطينية

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصل إلى مُستوى خطير

دراسة جديدة: تناول اللحوم الحمراء تؤدى إلى هذه الأمراض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا