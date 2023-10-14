أجندة الدستور الثقافية اليوم السبت 14 أكتوبر 2024

الاحتفال بانتصارات أكتوبر، في يوبيلها الذهبي، أبرز فعاليات وأنشطة اليوم السبت 14 أكتوبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

السينما المستقلة تحتفي بانتصارات أكتوبر

ففي الخامسة مساء، تحتفي السينما المستقلة بانتصارات أكتوبر، وذلك خلال الاحتفالية التي تستضيفها سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية بساحة دار الأوبرا.

وتتضمن الاحتفالية عرض أفلام: "تحية لمقاتل مصرى" إخراج "صلاح التهامى، فيلم " 100 درجة" للمخرجة أسماء يعقوب، و"عودة" للمخرج مصطفي غلاب، يعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر، كما يشارك فى الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتوبر ويتناول ذكرياته والدور البطولى للجيش المصرى فى حرب أكتوبر، والكاتب والناقد مجدي الشحرى المشرف علي نوادي السينما بالمركز القومي للسينما.

أنشطة أكتوبرية بمركز جمال عبد الناصر

كما يستمر مركز جمال عبد الناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية ضمن احتفالاته باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، وختامًا للنشاط الصيفي يقدم المركز، في الثامنة مساءً العرض المسرحي “أحلام سعيدة” وهو نتاج ورشة مسرح الطفل التي استمرت على مدار شهور الصيف بدءً من الأول من يونية. يتناول العرض المسرحي رؤى مختلفة لقصص الأطفال المعروفة على مدار أجيال.



دور الموسيقي التصويرية في الدراما

وفي السادسة مساء، يستقبل مسرح وقاعة الأخوين وانلي، في مركز الحرية للإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية ثقافية فنية بعنوان "دور الموسيقى التصويرية في الدراما وآثارها فى النجاح" بمشاركة كل من دكتور وليد شوشة عميد أكاديمية الفنون بالأسكندرية، ودكتور محمد علاء محمد فتحي أستاذ الموسيقى العربية.

كما تقام على هامش الأمسية، فعالية افتتاح معرض للوحات لفريق ايارو نوب التابع لفريق السعادة الثقافية بالإسكندرية إشراف دكتور محمد عبدالسلام كلية الفنون الجميلة. الندوة من إعداد وتقديم الكاتب والناقد أحمد حافظ.

يسبقها في الواحدة ظهرا، وضمن عروض نادي سينما الأطفال، عرض لفيلم الكارتون مغامرات علاء الدين.

3 آلاف عام من الشوق بجزويت الإسكندرية

وفي السادسة مساء، وضمن عروض نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض الفيلم الروائي الطويل Three Thousand Years of Longing أو “ثلاثة آلاف عام من الشوق”. الفيلم إنتاج إسترالي 2022، وتبلغ مدة عرضه 148 دقيقه مترجم للغة العربية.

والفيلم من إخراج وإنتاج جورج ميلر. سيناريو ميلر وأوجوستا جور، يدور محور الفيلم حول قوة سرد القصص. خلال آلاف السنين، نقل الناس الروايات والأساطير التي علمت الدروس الأخلاقية، والتعزية، والتسلية والحكمه. وجدت البشرية معنى عميقًا في سرد القصص وما زالت تفعل ذلك.

ناسك في باريس بالمركز الدولي للكتاب

وفي الخامسة والنصف مساء، وياصل فريق المناقشة، تناول سير الكتاب والمبدعين الذاتية، وذلك في الأمسية التي يحتضنها المركز الدولي للكتاب، بمقره الكائن خلف القضاء العالي بوسط القاهرة.

ويناقش الفريق، السيرة الذاتية للكاتب الإيطالي، إيتالو كالفينو، والتي ضمنها في كتابه الصادر تحت عنوان “ناسك في باريس”، ويدير الأمسية القاص أحمد حلمي.

انتصارات حرب أكتوبر بمكتبة مصر الجديدة

وفي نفس التوقيت ــ الخامسة مساء ــ يحل المؤرخ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة عين شمس، ومقرر لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، في ضيافة مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، حيث يتحدث عن انتصارات أكتوبر في التاريخ المصري الحديث.