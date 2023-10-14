يسري عمارة لـ"الشاهد": العدو ضرب المطار والطائرات المتواجدة به خلال النكسة

قال العميد أركان حرب يسري عمارة أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر، الذي قام بأسر عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي، إنه حينما كان طالبًا في الكلية رأى طيران العدو يقوم بضرب المطار والطائرات المتواجدة على الأرض داخل الكلية، مشيرًا إلى أنه وقتها أحس بالانهيار مع زملائه وتوجهنا إلى مدينة وسط بلبيس.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين شعب طيب للغاية، مؤكدًا أنهم حينما رأونا داخل العربات قاموا بإلقاء الحلوى لنا معتقدين أننا ذاهبون إلى الحرب، ولكنهم في الليل عرفوا ما حدث.

وتابع: "بعد أن هدأت الأمور عدنا مرة أخرى وتم تدريبنا وإعدادنا للحرب"

الموسم الثالث من برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

