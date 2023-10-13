الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان الرواشدة: الموقف الأمريكى ليس محايدًا.. ويشارك فى قصف الشعب الفلسطينى

القاهرة الأخبارية
القاهرة الأخبارية

أكد الكاتب والمحلل السياسي رمضان الرواشدة، خلال استضافتة بقناة "القاهرة الاخبارية" أن نصف الدول العربية مطبعون مع الكيان الصهيوني.

أشار الرواشدة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه وسيبقي يقاوم الاحتلال والتهجير القصري، وأن الدولة المصرية تقف بشكل فعال ومنطقي حيال القضية الفلسطينية.

وأضاف الرواشدة أن الموقف الأمريكي ليس محايدا، بل ويشارك في عملية قصف الشعب الفلسطيني، وأن المسئولين في الولايات المتحدة لم يطالبوا التحدث مع الرئيس الفلسطيني، بل ما يحدث ما هو إلا غطاء للتمهيد للحرب البرية ليس في فلسطين فقط، بل منطقة الشرق الأوسط.

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القاهرة الإخبارية الكيان الصهيوني الدول العربية الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

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