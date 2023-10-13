مدير مستشفى الشفاء بغزة: قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أكبر قدر من سكان القطاع

"الوضع خرج عن السيطرة"، هكذا وصف الدكتور محمد أبو سليمة، الوضع داخل مجمع الشفاء الطبي، مضيفًا أن المستشفي ينقطع بها الكهرباء لساعات طويلة، الامر الذي قد يحول المستشفي لمقبرة للجرحى والمصابين.

ونوه أبوسليمة، لتلفزيون "القاهرة الإخبارية" أن ما يتعرض له الفلسطينيون ما هو إلا إبادة جماعية، كما ان المستشفي تعاني من نفاذ كبير في الأدوية والمواد الطبية التي تساهم في إنقاذ الجرحى والمصابين.

نطالب بضرورة إرسال المساعدات الطبية والأدوية والقوافل الطبية، ولكن بسبب ما يحدث في قطاع غزة، نقف مكتوفي الأيدي أمام الجرحى والمصابين.

أشار مدير مجمع الشفاء بقطاع غزة، إلى أن قوات الأحتلال الإسرائيلي تستهدف أكبر قدر من سكان القطاع، فالوضع لا يوصف سوى بالمجزرة الجماعية.

أضاف مدير مجمع الشفاء، أن المستشفى تعاني بشكل كبير بسبب قلة الموارد، مؤكدًا أنه لا يوجد أسرة داخل المستشفى، وغرف العمليات لا تتوقف نهائيًا.