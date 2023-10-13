الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصرية تبكى على الهواء أثناء التبرع بالدم: افتحوا ممرًا لتوصيل المساعدات لغزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

توافد الأهالي بالإسماعيلية، على مسجدي المطافي وأبو بكر الصديق، عقب صلاة الجمعة، للتبرع بالدم، للأشقاء الفلسطينيين، وذلك استجابة للحملة التي أطلقتها حياة كريمة عبر المنصات الإلكترونية وعبر القنوات التلفزيونية. 

وبكت إحدى السيدات، أثناء حملة التبرع بالدم، وهي تقول: "ربنا يوفق الرئيس السيسي، إنهم يفتحوا  ممر آمن لتوصيل المساعدات لغزة، لأن الدنيا هناك متبهدلة خالص، من ساعة الضرب مببطلش دعاء لهم، ربنا ينصر إخواتنا في فلسطين".

 

ملحمة في الإسماعيلية للتبرع بالدم لمساعدة الفلسطينيين

وقالت إحدى المتبرعات: "ندعم أهلنا في غزة، بأقل حاجة عندنا، دمنا مش خسارة فيهم".

وأكد أحد أعضاء حملة حياة كريمة أن الأهالي سطروا ملحمة في الإسماعيلية بمشاركة المؤسسات الأهلية تحت مظلة التحالف الوطني، وتسابقوا من أجل التبرع بالدم لأشقائهم في فلسطين، لافتًا إلى أن أكبر نسب مشاركة من الشباب والسيدات.

وقالت إحدى الطابات: "أول ما شفت دعوة حياة كريمة للتبرع، قلت لازم آجي، ونقول للفسطينيين، إحنا معاكم يدا في يد، وأقل حاجة نعملها إننا نرسل الإمدادات".

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