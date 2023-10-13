الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أهل البحيرة للشعب الفلسطينى: المصريين يدعمون القضية الفلسطينية بدمهم

التبرع بالدم
التبرع بالدم

وجه أهالي محافظة البحيرة، رسالة دعم لأبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال توافدهم بكثافة على نقاط تمركز التبرع بالدم داخل المحافظة، ضمن المبادرة التي تنظمها حياة كريمة.

دمنا أبسط حاجة نقدمها لإخواننا في غزة

وقالت إحدى المتبرعات والمشاركة في تنظيم حملة التبرع بالدم، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أطلق حملة لتجهيز شاحنات من المواد الغذائية والرعاية الطبية، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم أشقائنا في غزة، وحملة التبرع بالدم هي أيضًا أبسط رسالة يقدمها المواطن المصري للعالم، أننا ندعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

 

ولفتت إلى أن  المبادرة تشمل أكثر من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، ومحافظة البحيرة، بها نقطتي تمركز للتبرع بالدم، واحدة في دمنهور، والأخرى في كفر الدوار.

وقالت إحدى المتبرعات: "حبينا نقول للعالم كله كلنا دم واحد وطن واحد، ودعوة الرئيس للتبرع بالدم لإخواننا الفلسطينيين أقل دعم، كلنا ندعم فلسطين دولة حرة مستقلة".

ودعا أحد المتبرعين، كل الناس تلبي النداء وتتبرع لإخواتهم في غزة، مردفًا: "هذه رسالة للعالم كله أن المصريين يدعمون القضية الفلسطينية بدمهم". 

غزة التبرع بالدم البحيرة الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية

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