الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدكتور طارق خلف فتح الباب نقيبا لأطباء المنيا

انتخابات التجديد
انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنيا برئاسة المستشار أحمد كامل القاياتي، فوز الدكتور طارق خلف فتح الباب أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنيا، بمنصب نقيب الأطباء، حيث حصل على 981 صوتًا من إجمالي عدد أصوات 1205 أصوات. 

وقال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا السابق، والمشرف على الانتخابات، إن اليوم ال شهد إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار ٤ أعضاء بينهم مقعد النقيب، وعضو فوق السن، واثنين تحت السن، بالإضافة إلى عضو مستوى شمال الصعيد بالنقابة العامة. 

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أعلنت الأسماء النهائية لخوض الانتخابات، والتي يتنافس على ٧ مرشحين من أبناء المحافظة على ٤ مقاعد بينهم مقعد نقيب المحافظة والذي ترشح لشغل اثنين، واثنين على مقعد العضوية فوق ١٥ سنة، و٣ تحت ١٥ سنة، بالإضافة إلى مرشحين اثنين على مقعد مستوى شمال الصعيد، والتي أجريت على مدار اليوم من خلال ٤ صناديق تصويت، داخل إحدى قاعات الفنادق الكبرى بمدينة المنيا.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، حتى الساعة الأخيرة، لاختيار 4 أعضاء بينهم مقعد النقيب، وعضو فوق السن، واثنين تحت السن، بالإضافة إلي عضو مستوي شمال الصعيد بالنقابة. 

وانقسم المرشحين أثناء عملية التصويت إلي جبهتين للتنافس علي المقاعد الشاغرة، بينما خصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات قاعة باحدي الفنادق الكبري بمدينة المنيا، لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات. 

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الأسماء النهائية لخوض الانتخابات، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين من أبناء المحافظة على 4 مقاعد بينهم مقعد نقيب المحافظة والذي ترشح لشغل اثنين، واثنان على مقعد العضوية فوق ١٥ سنة، و٣ تحت ١٥ سنة، بالإضافة إلي مرشحين اثنين على مقعد مستوى شمال الصعيد. 

 

يذكر أن  قائمة المرشحين علي مقعد النقيب، شملت الدكتور  طارق خلف فتح الباب، والدكتورة نادية فاروق محمد الامين، وعلى العضوية فوق السن الدكتور احمد رمضان راضي يوسف، والدكتور طارق عبد المنعم عبد الظاهر، وعلي العضوية تحت السن، الدكتور ياسر الحسيني فتحي، والدكتور عبد الرحمن محمد فاروق، والدكتور احمد جمال سليمان عبد الوهاب فيما ترشح لانتخابات شمال الصعيد فوق السن: الدكتور عمرو محمد علي، والدكتور سمير علي توني.

نقابة أطباء انتخابات التجديد النصفي فوز الدكتور طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا الدكتور ناصر زغلول النقيب السابق المستشار أحمد القاياتي

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

مفكر سياسى يكشف سر اختيار يوم 7 أكتوبر لشن معركة "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا