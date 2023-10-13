الدكتور طارق خلف فتح الباب نقيبا لأطباء المنيا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة المنيا برئاسة المستشار أحمد كامل القاياتي، فوز الدكتور طارق خلف فتح الباب أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنيا، بمنصب نقيب الأطباء، حيث حصل على 981 صوتًا من إجمالي عدد أصوات 1205 أصوات.

وقال الدكتور ناصر زغلول، نقيب أطباء المنيا السابق، والمشرف على الانتخابات، إن اليوم ال شهد إقبالًا كبيرًا من أعضاء الجمعية العمومية، لاختيار ٤ أعضاء بينهم مقعد النقيب، وعضو فوق السن، واثنين تحت السن، بالإضافة إلى عضو مستوى شمال الصعيد بالنقابة العامة.

كانت اللجنة المشرفة على الانتخابات، قد أعلنت الأسماء النهائية لخوض الانتخابات، والتي يتنافس على ٧ مرشحين من أبناء المحافظة على ٤ مقاعد بينهم مقعد نقيب المحافظة والذي ترشح لشغل اثنين، واثنين على مقعد العضوية فوق ١٥ سنة، و٣ تحت ١٥ سنة، بالإضافة إلى مرشحين اثنين على مقعد مستوى شمال الصعيد، والتي أجريت على مدار اليوم من خلال ٤ صناديق تصويت، داخل إحدى قاعات الفنادق الكبرى بمدينة المنيا.

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء المنيا، إقبالا كبيرا من أعضاء الجمعية العمومية، حتى الساعة الأخيرة، لاختيار 4 أعضاء بينهم مقعد النقيب، وعضو فوق السن، واثنين تحت السن، بالإضافة إلي عضو مستوي شمال الصعيد بالنقابة.

وانقسم المرشحين أثناء عملية التصويت إلي جبهتين للتنافس علي المقاعد الشاغرة، بينما خصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات قاعة باحدي الفنادق الكبري بمدينة المنيا، لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الأسماء النهائية لخوض الانتخابات، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين من أبناء المحافظة على 4 مقاعد بينهم مقعد نقيب المحافظة والذي ترشح لشغل اثنين، واثنان على مقعد العضوية فوق ١٥ سنة، و٣ تحت ١٥ سنة، بالإضافة إلي مرشحين اثنين على مقعد مستوى شمال الصعيد.

يذكر أن قائمة المرشحين علي مقعد النقيب، شملت الدكتور طارق خلف فتح الباب، والدكتورة نادية فاروق محمد الامين، وعلى العضوية فوق السن الدكتور احمد رمضان راضي يوسف، والدكتور طارق عبد المنعم عبد الظاهر، وعلي العضوية تحت السن، الدكتور ياسر الحسيني فتحي، والدكتور عبد الرحمن محمد فاروق، والدكتور احمد جمال سليمان عبد الوهاب فيما ترشح لانتخابات شمال الصعيد فوق السن: الدكتور عمرو محمد علي، والدكتور سمير علي توني.