رئيس "دفاع النواب": المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى

سلطت فضائية “دي إم سي”، الضوء على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، تزامنا مع ذكرى 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وعرضت مقاطع فيديو من كلمة الرئيس السيسي، أكد من خلالها استعداد مصر لتسخير كل قدراتها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددا على أنه لا أحد يستطيع المساس بمصر، وأشار إلى الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا، ومن الضروري معرفة التحديات المحيطة بالمنطقة.

العوضي: يجب توفير أماكن أمنة لأهالي غزة

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ممارسات غير مسبوقة، موضحًا أن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب إسرائيل وتحرك حاملات طائرات وتتحرك في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك شعبا بلا طعام أو ماء أو كهرباء فأين المنظمات الحقوقية، فالمقاومة حق مشروع.

وطالب “العوضي” قوات الاحتلال بضرورة توافير مناطق آمنة للفلسطنين، بعيدًا عن المواقع التي تستهدفها بالقصف .

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني.

رسائل الرئيس السيسي

وكان أكد الرئيس السيسي أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها "ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام".

كما شدد الرئيس على ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل "ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسئولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون".