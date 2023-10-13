الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "دفاع النواب": المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطينى

اللواء أحمد العوضى
اللواء أحمد العوضى

سلطت فضائية “دي إم سي”، الضوء على رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل تخرج الكليات العسكرية، تزامنا مع ذكرى 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.

وعرضت مقاطع فيديو من كلمة الرئيس السيسي، أكد من خلالها استعداد مصر لتسخير كل قدراتها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة دون قيد أو شرط، مشددا على أنه لا أحد يستطيع المساس بمصر، وأشار إلى الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا، ومن الضروري معرفة التحديات المحيطة بالمنطقة.

العوضي: يجب توفير أماكن أمنة لأهالي غزة

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن استخدام القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل ممارسات غير مسبوقة، موضحًا أن دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقف بجانب إسرائيل وتحرك حاملات طائرات وتتحرك في الشرق الأوسط.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك شعبا بلا طعام أو ماء أو كهرباء فأين المنظمات الحقوقية، فالمقاومة حق مشروع.

وطالب “العوضي”  قوات الاحتلال بضرورة توافير مناطق آمنة للفلسطنين، بعيدًا عن المواقع التي تستهدفها بالقصف .

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني.

رسائل الرئيس السيسي

وكان أكد الرئيس السيسي أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها "ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام".

كما شدد الرئيس على ضرورة عدم تحميل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لأبناء الشعب الفلسطيني، بشكل عاجل "ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسئولياته في هذا الصدد؛ فمن أجل السلام فليعمل العاملون".

 

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتوبر الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

آخر أخبار سعر كيلو السكر اليوم 2023 في الأسواق

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا