الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تعقد ثاني لقاءاتها مع وفد الكيانات الشبابية

من لقاء الحملة بالكيانات
من لقاء الحملة بالكيانات الشبابية

عقدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، اللقاء الثاني مع وفد الكيانات الشبابية، لعرض الرؤى والأفكار ومقترحاتهم، وذلك إيمانًا بدور الشباب وقدراتهم.

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، حيث رحب في بداية اللقاء بزيارتهم لمقر الحملة، مثمنًا دور الكيانات الشبابية في توعية المواطنين وخاصة فئة الشباب بإنجازات الدولة خلال السنوات التسع الماضية، وكذلك توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وممارسة حقهم الدستوري في ضوء القانون والدستور، مؤكدًا أن الشباب هم الأمل في المستقبل.

دعم كامل للمرشح الرئاسي

وأعرب وفد الكيانات الشبابية، عن سعادتهم بزيارة مقر الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدين استعدادهم الكامل لفتح مقرات كياناتهم في جميع المحافظات للحملة من أجل عمل ندوات ومؤتمرات مكثفة تهدف بتوعية المواطنين وخاصة الشباب بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة وممارسة حقوقهم الدستورية.

مشيرين كذلك إلى أنه بالفعل تم تنظيم عدد من الندوات لتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية، وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع التوعوية التي تهدف لتأهيل الشباب ورفع الوعي لديهم، كما يسعون لإطلاق مبادرة بمشاركة شبابية لعرض رؤية مصر 2030.

مصر شباب مصر المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا