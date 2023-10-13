الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الجبهة الداخلية فى مصر.. أحد العوامل الحاسمة فى نصر أكتوبر العظيم (فيديو)

انتصار اكتوبر
انتصار اكتوبر

عرض برنامج “بصراحة” الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر قناة الحياة، تقرير يكشف دور الجبهة الداخلية في مصر في انتصار أكتوبر العظيم.

كشفت الحرب عن سمات استثنائية للمصريين، حيث كانت الجبهة الداخلية في مصر أحد العوامل الحاسمة في انتصار أكتوبر العظيم، حيث تقدم المدنيون للتطوع في المشاركة في تأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم اللازم للقوات المسلحة.

كما قامت الجبهة الداخلية بتوفير الرعاية الطبية للجرحى والمصابين في المستشفيات الميدانية، وعملوا على مساعدة فرق الإسعاف على نقل الجرحى بسرعة وفاعلية.

دعم القوات المسلحة 

ولم يقتصر دور الجبهة الداخلية على الجهود الطبية فحسب، بل شمل دعم القوات المسلحة من خلال تبرعات عاجلة، وترشيد في النفقات المنزلية لتوفير احتياجات المقاتلين المصريين، بالإضافة إلى ذلك أقامت الجبهة الداخلية العديد من الاحتفالات والتجمعات الشعبية في تعزيز الروح المعنوية للشعب المصري وتأكيد الوحدة والتضامن الوطني.

نصر أكتوبر حرب اكتوبر 50 سنة انتصار أكتوبر الجبهة الداخلية القوات المسلحة

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