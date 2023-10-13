مدير الأكاديمية العسكرية: قدمنا حفلًا مختلفًا تضمن المعدات المشاركة فى حرب أكتوبر

هنأ الفريق أشرف سالم، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الدفعة 117 وما يعادلها من جميع طلاب الكلية العسكرية بالتخرج.

مدير الأكاديمية العسكرية للخريجين: حافظوا على أنفسكم وطبقوا جميع ما تعلمتوه

ووجه مدير الأكاديمية العسكرية المصرية خلال لقاء لبرنامج "صباح الخير يا مصر" رسالة للخريجين قائلًا: "حافظوا على أنفسكم وطبقوا جميع ما تعلمتوه داخل الأكاديمية من علم وانضباط ولياقة بدنية".

كما أكد أن الأكاديمية كانت مهتمة جدًا بتقديم حفل مختلف هذا العام بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر مع الحدث الأكبر بالنسبة إلينا وهو نهاية الدراسة لأبطال الأكاديمية وطلاب الكليات العسكرية.

وتابع: "قدمنا العرض بشكل جديد ومختلف ونفذنا عرضًا بالمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر ولدينا أحدث منظومة أسلحة موجودة داخل القوات المسلحة".