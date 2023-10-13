الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأول منذ 24 عاماً.. الأستراليون يصوتون في استفتاء تاريخي

استراليا
استراليا

توجه  الأستراليون إلى صناديق الاقتراع اليوم في استفتاء تاريخي - الأول منذ 24 عامًا - سيحدد ما إذا كان سيتم الاعتراف بالسكان الأصليين في دستور البلاد من خلال التصويت أمام البرلمان.

الاعتراف بالدستور 

 

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ويعد التصويت أهم خطوة في حملة مستمرة منذ عقود من أجل الاعتراف الدستوري بالسكان الأصليين في أستراليا، مشيرة الى انه تتويج لعملية استمرت ست سنوات منذ تسليم بيان أولورو النابع من القلب إلى الشعب الأسترالي، والذي يدعو إلى صوت مكرس دستوريًا، ولجنة من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس لتقديم المشورة بشأن السياسات التي تؤثر على الأمم الأولى الأستراليين.

ويؤكد أنصار الصوت والحكومة الألبانية أن مثل هذه الآلية من شأنها أن تساعد في تحسين النقص الصادم في نتائج الحياة بين الأستراليين الأصليين وغير الأصليين. 

ويقولون إن الصوت يمكن أن يساعد في سد الفجوة في مؤشرات مثل متوسط العمر المتوقع ومعدلات الانتحار والسجن.

وتسعى حملة "نعم" إلى تصوير الاستفتاء على أنه لحظة توحيد وإيجابية للبلاد، لكن الحملة كشفت عن الانقسامات المريرة والسخط والعنصرية في المجتمع والسياسة الأسترالية.

 ومع استمرار حيرة العديد من الناخبين بشأن ما سيفعله الصوت، وانتقادات المعارضين المركزيين مثل زعيم المعارضة بيتر داتون لأن الحكومة لم تعلن عن مزيد من التفاصيل حول كيفية عمل الصوت، فإن جميع استطلاعات الرأي المنشورة المهمة تظهر أن الاستفتاء يسير على الطريق الصحيح لتحقيق انتخابات ثقيلة. 

وقال دين باركين، مدير حملة نعم 23، عشية الاستفتاء: "التصويت بنعم هو أمر إيجابي، إنه مكسب إيجابي للأمة الأسترالية، وعندما تفكر في هذا الأمر غدًا، عندما تقوم بأعمالك اليومية، افهم أنه ليس لديك ما تخشاه، وليس لديك ما تخسره."

ووصف داتون الصوت يوم الجمعة بأنه “اقتراح لم يتم شرحه أو التخطيط له أو التفكير فيه بشكل صحيح”، وقال: "أعتقد أن هناك الكثير من الأسف فيما يتعلق بالتقسيم الذي تم إنشاؤه، والأموال التي تم إنفاقها، وعدم وجود نتيجة عملية سيتم تقديمها للسكان الأصليين الأستراليين".

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