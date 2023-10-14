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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء وأذكار الفجر اليوم السبت 14-10-2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

تتصاعد حدة البحث عن دعاء وأذكار الفجر السبت 14-10-2023 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال ساعات السحر، حيث يرغب قطاع عريض من المسلمين في إحياء ساعات الليل المتأخرة رغبة في سعة الرزق والفرج القريب وطمأنينة القلب.

دعاء وأذكار الفجر السبت 14-10-2023

نعرض بعض الصيغ الصحيحة التي توضح دعاء وأذكار الفجر السبت 14-10-2023 المأثورة والواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح للبعد عن النار والقرب من الجنة وهى كما يلي:-

"اللهم في هذا اليوم لا ترد لي ولأحبتي أي دعاء.. ولا تخيب لنا رجاء.. ولا تسكن أجسادنا داء.. ولا تشمت بنا أعداء.. وأدفع عنا كل هم وغم.. اللهم أفرح قلوبنا.. وأغسل أحزاننا وهمومنا.. واغفر ذنوبنا وخطايانا.. واشفي مرضانا وارحم موتانا.. إنك على كل شيء قدير".

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«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023

"اللهم يا رزاق السائلين.. يا خير الناصرين.. يا ذو القوة المتين.. إياك نعبد وإياك نستعين.. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قريبا فيسره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين".

"اللهم إني أسألك أن أطرق بابك كلما غرقت.. علمني ان لا نجاة إلا بك.. ولا مفر منك إلا إليك.. اللهم اهدني إلى وجهتك واجعلها وجهتي في كل وقت.. واقبلني يا الله في رحابك بذنوبي وأخطائي.. بضعفي وقلة حيلتي.. فلا يعصمني من هوى نفسي سواك.. اللهم هتنهدة فرج من كل شئ استصعبت حدوثه فحدث برحمتك".

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عبدالفتاح الطاروطى: الرئيس السيسى يحمل هموم كل المصريين وطلب منى الدعاء له

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"اللهم اغفر ذنبي كله دقة جله.. وأوله وآخره.. سره وعلانيته.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.. اللهم حسن قلوبنا من هموم الدنيا واوجاعها.. وافتح علينا أبواب الفرج والتوفيق.. اللهم اتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة".

"اللهم باعد عني وبين أخطائي.. واجعلني من عبادك الصالحين الطيبين.. اللهم ارزقني الخير الوفير.. ولا تكتب لي نصيبا من العذاب في الدنيا والآخرة.. واكتب لي نصيبا من الخير.. واجعل لنا في هذه الليلة فرصة تتبدل فيها حياتي إلى الأفضل".

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