أمين الفتوى يوضح حكم الدعاء للميت "اللهم اجعل مثواه الجنة".. فيديو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول الصيغة الصحيحة للدعاء للمتوفى، هل قول مثواه أم مأواه؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هذا أمر انتشر بين الناس مؤخرًا، على مواقع التواصل، والذي ينهى الناس عن قولهم في الدعاء للمتوفى: "اللهم اجعل مثواه الجنة"؛ بزعم أن كلمة "المثوى" مختصة بالنار فقط؛ لقوله تعالى: ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وأن كلمة "المستقر" أو "المأوى" هى المختصة بالجنة؛ لقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾، وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾".

وتابع: " الدعاء للمتوفى بأن يجعل الله مثواه الجنة صحيحٌ شرعًا، ولا وجه لاختصاص المثوى بالنار؛ لا من جانب الشرع، ولا من جانب اللغة، والقول بالمنع من ذلك منشؤه التنطع والتقعر المذمومين، فضلًا عن كون مدعيه جاهلًا باللغة والشرع".



وفي سياق منفصل، أجاب شلبي، على سؤال متصلة تدعى "هيام"، مفاده إنها لديها مواشى ويخرج منها لبن، فهل على اللبن زكاة أو صدقة؟، وهل يمكن أن تصرف الصدقة على أبنائها الأيتام؟.

وقال: "اللبن ليس عليه زكاة، وإذا أرادت الصدقة فلا مانع من هذا، لكن بعدما تكفى حاجة البيت، لأن الكمية تكون قليلة وليست مثل المزارع، فالشرع خفف هذه النسبة".



وأضاف، أنه لا زكاة بين الأصول والفروع، يعنى لا يجوز أن أعطى والدى أو والدتى من أموال الزكاة، وكذلك العكس، موضحًا: "الأولاد أيتام، فى بعض الفقهاء أجازوا إنه يصرف عليهم، وهذا ليس الأصل، ما دام الظروف ضيقة، لكن لو فى سعة وغني يكون الأفضل إنهم لا يأخذوا منها".



