السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالفتاح الطاروطى: الرئيس السيسى يحمل هموم كل المصريين وطلب منى الدعاء له

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ عبدالفتاح الطاروطي

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، إن مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصل به ليخبره عن تكريم الرئيس له بعدما علم بظروفه الصحية مؤخرًا بعد تعرضه لكسر في الحوض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية cbc، أن هذا الحب ناتج من القرآن؛ لأن هذا االرجل يحب القرآن ويحمل بين ضلوعه قلبًا رحيمًا شفافًا، وإن دل ذلك فإنما يدل على أنه يحمل هموم كل المصريين.

تفاصيل الحوار الجانبي مع الرئيس

وكشف تفاصيل الحوار الجانبي بينه وبين الرئيس السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف حيث قال للرئيس: "نزول سيادتك من على منصة التكريم تاج على رأسي ووسام على صدري"، فقال له الرئيس: "لا كلنا بنحبك"، مؤكدًا أن هذا الحب ليس من باب المجاملة ولكن لابد أن يكون هنا دور لخدمة القرآن وحب الوطن لأن حب الأوطان من الإيمان. 

وتابع، إنه قال للرئيس لدي رسالة ربانية وأريد أن أبلغها لسيادتك، وهي "فاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ"، مؤكدًا أن هذه الآية خطرت على باله طوال ليلة التكريم وليست ارتجالية، وأنه لا يدري لما هذه الآية، مؤكدًا أنه استنبط منها رسالة هي أن رسل الله كلهم مشرفون ومكرمون بتبيلغ الرسالة من السماء وأفضلهم وأشرفهم هم أولوا العزم من الرسل وهم " نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد"، لأن رسالة الانبياء الآخرين كانت هادئة وخالية من الحروب. 

وأكمل، أن هذه الرسالة كأنه أراد أن يقول للرئيس ربنا يصبرك علينا، فقال "ادعي ربنا أني أكون من أهل العزم وأن أتحمل ما بقي من رسالتي".

الشيخ عبدالفتاح الطاروطي الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل هموم المصريين الحوار الجانبي منصة التكريم احتفالية المولد النبوي خدمة القرآن

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