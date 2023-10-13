الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تتفاقم بحلول الشتاء.. 5 أعراض للإصابة بالتهاب الأعصاب

صورة ارشيفية لالتهاب
صورة ارشيفية لالتهاب الأعصاب

تظهر أعراض مرض التهاب الأعصاب ، مع اقتراب فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، ويصيب التهاب الاعصاب، عصب محدد في الجسم أو مجموعة من الأعصاب.

وتختلف أعراض الإصابة بحسب درجة الإصابة، وتتنوع بين الشعور بالخدر، والوخز، أو فقدان الشعور والشلل بالمنطقة المصابة، والتهاب في الأعصاب الحركية، وقد يشمل بالأساس أعراض الضعف، وفقدان قوّة العضلات وهزلها.

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أسباب الإصابة 

وتتعدد أسباب الإصابة بالتهاب الأعصاب، فمنها التعرض للصدمات الميكانيكية، والتي تحدث نتيجة إصابة محددة أو الضغط على المنطقة المصابة بما يؤدي إلى التهابها، بالإضافة إلى حدوث مشاكل في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى نقص التغذية الواصلة للأعصاب وبالتالي يؤدي إلى التهابها، أو الإصابة بعدوى تصيب الجهاز العصبي، أو إصابة الأعصاب بالتلف نتيجة تعرضها للتسمم المعدني، بالزرنيخ أو الزئبق أو الرصاص، أو الإصابة بنقص فيتامين د أو ب 12، أومرض السكري.

أعراض الإصابة بالتهاب الأعصاب

ألم حاد كشعور الطعنات، وخز في الأطراف، وخدر وتنميل في اليدين والساقين، وضعف في الأطراف مع الشعور بالثقل من حين لآخر، وحالات متكررة من إسقاط الأشياء وعدم القدرة على حملها، وشلل الوجه في حالة شلل العصب الوجهي، والتعرق الشديد، وعدم ثبات في ضغط الدم، وترقق الجلد، ومشاكل في الجهاز الهضمي، مثل: الإمساك، والإسهال.

العلاج

وتحتاج بعض الحالات إلى تناول الأدوية المخصصة لعلاج التهابات الأعصاب، وقد تحتاج بعض الحالات إلى العلاج الطبيعي، ومنها كمادات المياه الدافئة ، تحفيز الأعصاب كهربائيًا عبر الجلد،وكذلك يساعد تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية على علاج بعض حالات التهاب الأعصاب، وخاصة التي تكون بسبب نقص الفيتامينات.

إلتهاب الأعصاب فصل الشتاء انخفاض درجات الحرارة الشلل فقدان قو ة العضلات

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