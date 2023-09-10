بعد وفاة عروس.. خبير تثقيف غذائي: الإفراط في الشعرية سريعة التحضير يسبب ضمور الأعصاب

قال مجدي نزيه، خبير التثقيف والإعلام الغذائي، إن الشعرية سريعة التحضير، مصنعة مضاف إليها مواد كيمائية فينبغي أن يكون استهلاكها بصورة شديدة الترشيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ينصح باستخدامها مرة كل 10 أيام، أو مرة كل أسبوع إذا كانت سليمة وخالية من أي سموم، مؤكدًا أن الإفراط في استهلاكها يسبب ضمور في الأعصاب، كما أوضحت الدراسات التي طقت على أغذية المطاعم الصينية.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هذا الغذاء فسد نتيجة إضافة شيء إليه أونتيجة إصابته ببعض الحشرات أو قد يكون الإنسان ذات طبيعة خاصة لا تتحمله.

الأغذية المصنعة ينبغي أن نتعامل معها معاملة الدواء

وتابع، أن بعض الناس من الممكن أن يكون لديهم أنواع من الحساسية قد تؤدي لوفاتهم عند تناولها، مؤكدًا أن الأغذية المصنعة ينبغي أن نتعامل معها معاملة الدواء، ووجه نداء لأولياء الامور طالبهم فيه بأن يمارسوا دورهم كقادة وموجهين لتغذية أطفالهم حتى لا نرى أشياء توجع القلب مثل العروس التي توفيت قبل زفافها بيومين لهذا السبب.