الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى: 75 بئرًا جوفية لتوفير مياه الشرب النقية وخزانات لمياه الأمطار بأوغندا بمنح مصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وصل الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الجمعة، حيث التقى الدكتور سويلم، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية بالعاصمة كمبالا، وبحضور الوفد الرسمي المرافق للوزير، والسفير منذر سليم السفير المصرى بأوغندا.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.

وأكد الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الأوغندي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ومؤكدًا أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المُثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، رحب الدكتور شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بلقاء السيد الوزير، ومشيرًا لحفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته مصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين.

٧٥ بئرًا جوفية فى المقاطعات المختلفة بأوغندا لتوفير مياه الشرب 

وأشار الدكتور سويلم إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين، والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠، والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفية في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

txt

وزير الرى: مصر تبذل مجهود كبير للتعامل مع التحديات المائية الناتجة عن تغير المناخ

txt

وزير الرى: إنجاز 22% من مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة

وأكد أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، الذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة التعامل مع تحدى تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الإفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.

العاصمة الأوغندية وزير الموارد المائية والرى المياه وتغير المناخ مجال المياه وتغير المناخ توفير مياه الشرب

مواد متعلقة

وزير الرى: مصر تبذل مجهود كبير للتعامل مع التحديات المائية الناتجة عن تغير المناخ

وزير الرى: تجديد شبكات الصرف المغطى فى 6 ملايين فدان

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم