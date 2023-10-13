وزير الرى: 75 بئرًا جوفية لتوفير مياه الشرب النقية وخزانات لمياه الأمطار بأوغندا بمنح مصرية

وصل الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الجمعة، حيث التقى الدكتور سويلم، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، بمقر وزارة المياه والبيئة الأوغندية بالعاصمة كمبالا، وبحضور الوفد الرسمي المرافق للوزير، والسفير منذر سليم السفير المصرى بأوغندا.

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه وتغير المناخ، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة.

وأكد الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع شقيقه وزير المياه الأوغندي، معربا عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ومؤكدًا أهمية تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المُثلى للموارد المائية، وبما يحقق أهداف الشعبين في التنمية ورفع مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، رحب الدكتور شيبتوريس بالدكتور سويلم والوفد المرافق، معربًا عن سعادته بلقاء السيد الوزير، ومشيرًا لحفاوة الاستقبال التى شهدها عند زيارته مصر في شهر يونيو الماضي والإشادة بالتواصل الدائم بين الوزارتين.

٧٥ بئرًا جوفية فى المقاطعات المختلفة بأوغندا لتوفير مياه الشرب

وأشار الدكتور سويلم إلى تاريخ التعاون الممتد بين البلدين، والذى بدأ بمذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا في عام ٢٠١٠، والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا، وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفية في المقاطعات المختلفة بنطاق أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات مختلفة في أوغندا لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

وأكد أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا، وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN، الذى قامت مصر بتدشينه لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.

وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة التعامل مع تحدى تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه، من خلال تنفيذ مشروعات تساعد الدول الإفريقية على التعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ، ووصولًا لتحقيق رؤية المياه ٢٠٣٠، وتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالمياه.