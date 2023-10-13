القبض على بائع متجول قتل مسنًا لسرقة منزله في المنوفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط بائع متجول قتل مسنا مقيم بدائرة القسم أثناء سرقة منزله، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مسن على يد بائع متجول

و ترجع تفاصيل الواقعة حين تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم العميد شريف قبالي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مسن مقيم دائرة القسم متوفي داخل مسكنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

شبهه جنائية

وتبين للمقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، مصرع “مسن - 81 سنة” مقيم دائرة القسم ويوجد شبهة جنائية في الحادث وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

أقوال شهود العيان

واستمع فريق البحث لأقوال شهود العيان وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة، لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن التوصل لمرتكب الواقعة، حيث تبين أنه “ع م، بائع متجول”، وبتكثيف جهود البحث ونصب الأكمنة الثابتة والمتنقلة جرى ضبط المتهم.

اعترافات تفصيلية

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، حيث أوضح أن الغرض من عملية قتله المجنى عليه هي السرقة.