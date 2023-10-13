الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على بائع متجول قتل مسنًا لسرقة منزله في المنوفية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من  ضبط بائع متجول قتل مسنا مقيم بدائرة القسم أثناء سرقة منزله، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع مسن على يد بائع متجول 

و ترجع  تفاصيل الواقعة حين تلقي اللواء عمرو روؤف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم العميد شريف قبالي، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان مسن مقيم دائرة القسم متوفي داخل مسكنة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة.

شبهه جنائية 

وتبين للمقدم أحمد عرفة رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم، مصرع “مسن - 81 سنة” مقيم دائرة القسم ويوجد شبهة جنائية في الحادث وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

 

أقوال شهود العيان 

واستمع فريق البحث لأقوال شهود العيان وقامت بتفريغ كاميرات المراقبة، لمعرفة تفاصيل الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث عن التوصل لمرتكب الواقعة، حيث تبين أنه “ع م، بائع متجول”، وبتكثيف جهود البحث ونصب الأكمنة الثابتة والمتنقلة جرى ضبط المتهم.

اعترافات تفصيلية

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، حيث أوضح أن الغرض من عملية قتله المجنى عليه هي السرقة.

محافظة المنوفية مدرية أمن المنوفية القبض على بائع متجول قتل مسن مصرع مسن بغرض السرقة

مواد متعلقة

إقبال كبير على حملات التبرع بالدم لصالح أهالى غزة فى المنوفية

منافسة شرسة بين مرشحى نقابة الأطباء فى المنوفية

جامعة المنوفية: دعم الطلاب الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة للدراسة

الأكثر قراءة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

عضو "غرفة القاهرة التجارية": مبادرة تخفيض الأسعار ليست مقتصرة على العاصمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم