متبرعة بالدم لأهالي غزة: نقدم الدعم الطبي والغذائي للأشقاء (فيديو)

قالت سلمي أبو الحسن، إحدى متطوعات جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، إنهم ينظمون اليوم، حملات التبرع بالدم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في غزة.

وأوضحت أن حملات التبرع بالدم تتم وفقًا لثلاث محاور، تبدأ باستبيان حالة المتبرع، وإجراء تحليل دم لقياس نسبة الهيموجلوبين، وكشف طبي كامل للتأكد من حالته الصحية إذا كانت تسمح بالتبرع أم لا.

وأضافت أنهم لا يقتصرون على حملات التبرع بالدم فقط، بل أنهم ينفذون حملات تعبئة وتطوع لتوزيع 2000 كرتونة وألف بطانية على مستوى الفروع والمحافظات.

حملات التبرع بالدم لأهالي غزة

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة

أماكن التبرع بالدم بالمحافظات

ووفرّت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستيِّ "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها:

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفر الشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صدناوي.

- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.

- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.