الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

متبرعة بالدم لأهالي غزة: نقدم الدعم الطبي والغذائي للأشقاء (فيديو)

متطوعة في جمعية رسالة
متطوعة في جمعية رسالة

قالت سلمي أبو الحسن، إحدى متطوعات جمعية "رسالة" للأعمال الخيرية، إنهم ينظمون اليوم، حملات التبرع بالدم تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، من أجل التبرع بالدم لأشقائنا في غزة.

وأوضحت أن حملات التبرع بالدم تتم وفقًا لثلاث محاور، تبدأ باستبيان حالة المتبرع، وإجراء تحليل دم لقياس نسبة الهيموجلوبين، وكشف طبي كامل للتأكد من حالته الصحية إذا كانت تسمح بالتبرع أم لا.

وأضافت أنهم لا يقتصرون على حملات التبرع بالدم فقط، بل أنهم ينفذون حملات تعبئة وتطوع لتوزيع 2000 كرتونة وألف بطانية على مستوى الفروع والمحافظات.

txt

إقبال كبير على التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين بالغربية

txt

الشباب الأكثر توافدًا على حملة التبرع بالدم لصالح أهل غزة بالدقى

حملات التبرع بالدم لأهالي غزة

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة

أماكن التبرع بالدم بالمحافظات

ووفرّت الدولة العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستيِّ "صنَّاع الحياة" و"شفاء الأورمان"، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم من بينها: 

- الإسكندرية: مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس.

- الفيوم: أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة.

- أسيوط: ميدان أم البطل.

- البحيرة: كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد.

- كفر الشيخ: برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود.

- الإسماعيلية: جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي میدان المطافي.

- المنوفية: میدان صدناوي.

- الغربية: أمام محطة السكة الحديد المحلة الكبرى.

- الشرقية: مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق.

- الأقصر: إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو.

سلمي أبو الحسن متطوعة في جمعية رسالة للأعمال الخيرية حملات التبرع بالدم أشقائنا في غزة حملات التبرع

الأكثر قراءة

مسجلًا 1300 قتيل.. الاحتلال الإسرائيلى يعثر على 30 جثة فى مستوطنة "بئيرى"

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلى على كادرها وتحمله مسئولية سلامة الطاقم

أحمد الطاهرى: انقطاع الاتصال مع طاقم "القاهرة الإخبارية" فى قطاع غزة

فيلم محمد رمضان "ع الزيرو" يجنى 72 جنيهًا أمس

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إخلاء شمال قطاع غزة من سكانه

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

مدحت بشاى

لعبة أمم على حدودنا الأبية

عبد الرحيم طايع

حتى يكون موقفنا كموقف الرئيس

لواء.حمدى البطران

الرئيس.. وحرائق الجيران

محمد رفعت

الحل المصرى!

د. محمد عفيفي

الكنيسة المصرية وفلسطين

ماجد حبته

.. واجتمع وزراء الخارجية العرب

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

للمرة الثانية.. وزير خارجية بريطانيا يتصل بسامح شكرى بشأن التصعيد فى غزة

الاحتلال: اعتقلنا 220 فلسطينيًا بينهم 130 ينتمون لحماس منذ بدء "طوفان الأقصى"

بينهم نساء وأطفال.. استشهاد 100 فلسطينى فى غزة اليوم