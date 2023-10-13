الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صناع الخير تقدم 30 طن مساعدات غذائية و2000 بطانية وكميات كبيرة من الأدوية لدعم أهالي غزة

صناع الخير
صناع الخير

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنها بدات فى تنفيذ برنامج عمل موسع يستهدف تقديم حزمة من المساعدات المتنوعة لدعم أهالي غزة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وفى ضمن القوافل الموسعة للتحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي لاغاثة الفلسطينيين ضحايا الهجمات الاسرائيلية على قطاع غزة.
واكد مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة ان المؤسسة كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة بفاعلية فى قوافل التحالف الوطنى لصالح اهالى غزة من خلال تقديم اقصى ما يمكن من مساعدات فى اقصر وقت ممكن وانه وحتى الان تم تجهيز 30 طن مساعدات غذائية و2000 بطانية.

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في اليوم العالمي للأبصار.. صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي تعلن: نجحنا في حماية 1.2 مليون مواطن مصري من الإصابة بالعمى

40 جهاز تنفس صناعي وفرق عمل ومتطوعي المؤسسة بانحاء الجمهورية يشاركون فى حملات التبرع بالدم
 

وأوضح زمزم أنه في القطاع الطبي لديهم، شاركت فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها في أنحاء الجمهورية فى حملات التبرع بالدم فمنذ ساعات الصباح الاولي تحركت فرق عمل المؤسسة ومتطوعيها الى اماكن التبرع بالدم التى حددها التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي فى المحافظات المختلفة، وبدأوا على الفور فى التبرع بالدم وتنظيم الحضور والدعوة للمشاركة بالتبرع هذا كله فضلا عن تقديم المؤسسة لعدد 40 جهاز تنفس صناعي وكميات كبيرة من الادوية جاري التنسيق مع قيادات التحالف وباقى مؤسساته على شحنها وتوصيلها للقطاع.

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وأعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، انها نجحت في الوصول بخدماتها الطبية ذات الجودة لمليون و200 الف مواطن مصري وحمايتهم من الاصابة بالعمى من خلال مبادراتها "عنيك في عنينا" للحد من مسببات العمى التي اطلقتها قبل خمس سنوات من الان وتنفذها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي وكذلك مبادرتها اولادنا فى عنينا ومبادرتها لمصر نبنى اجيال لحماية اطفال المدارس من الامراض وبخاصة امراض العيون.

مؤسسة صناع الخير التحالف الوطني مساعدات أهالي غزة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهجمات الاسرائيلية ضحايا التبرع بالدم

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