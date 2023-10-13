جدول زمني لعلاقة جادا بينكيت سميث وويل سميث الأكثر إثارة للجدل

يتصدر الزوجان جايدا وويل سميث التريند الفترة الأخيرة بسبب ملاحقة الشائعات في العلاقة بينهما آخرها عندما تم استضافة جايدا في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرًا، حيث قالت خلال اللقاء HuffPost Live : "دائما ما نواجه شائعات الانفصال والزواج المفتوح لسنوات" ولكن في نهاية المطاف نختار بعضنا البعض.

وفي هذه السطور نرصد أهم التواريخ والأحداث بينهم وكانت نقطة مفصلية في علاقتهما.

7 نوفمبر 2013

اتُهم سميث بخيانة بينكيت سميث مع النجمة مارجوت روبي، أظهرت الصور بالأبيض والأسود التي حصلت عليها مجلة ستار ونشرتها سميث وروبي وهما يتظاهران معًا بشكل هزلي. وبحسب المنشور، فقد تم التقاط صور كشك الصور في نيو أورليانز عندما كان الممثلون في استراحة من تصوير فيلم "Focus".

وقال شاهد مجهول لـ Star: "بمجرد أن سحبوا الستار لالتقاط الصور، أطلقوا العنان لموانعهم، وهم يضحكون ويعانقون ويكممون بعضهم البعض في الظلام".

حتى يومنا هذا، لم يعلق سميث مطلقًا على هذه الادعاءات

وبحسب ما ورد كتبت روبي في 7 نوفمبر من ذلك العام: "ليس هناك أي حقيقة على الإطلاق لهذه الشائعات السخيفة في مجلة ستار ماج."

17 أكتوبر 2018

قالت بينكيت سميث إنها وسميث فضلتا عدم تصنيف ديناميكيتهما على أنها زواج لأنها تعتبرها فكرة مقيدة للغاية.

وقالت لمجلة بيبول : "كنت بحاجة إلى شكل مختلف لتوصيف العلاقة بينا، كنت بحاجة إلى القيام بذلك لرؤية ويل خارج منظومة الزوج وأراه كإنسان."

22 أكتوبر 2018

قالت بينكيت سميث إنها بكت يوم زفافها من سميث لأنها "لم ترغب في الزواج أبدًا".

وفي نفس الحلقة من برنامج " RTT " التي تذكرت فيها سميث البكاء في الحمام، تحدثت بينكيت سميث عن معارضتها لفكرة الزواج وحفل الزفاف - لدرجة أنها كانت بائسة يوم زفافهما عام 1997.

وقالت بينكيت سميث، التي كانت حاملاً في شهرها الثالث في ذلك الوقت بابنها جادن، إنها "منزعجة للغاية لدرجة أنني اضطررت إلى إقامة حفل زفاف، مؤكدة لقد بكيت طوال الطريق".

29 أكتوبر 2018

قال سميث إنهما انفصلا خلال زواجهما وعادا معًا.

وفي الجزء الثاني من محادثتهما على قناة " RTT "، قالت بينكيت سميث إن الجزء الأصعب من زواجهما كان عندما بلغت الأربعين من عمرها عام 2011، وتعرضت لـ"أزمة منتصف العمر".

قالت بينكيت سميث: "في أحد الأيام انهار زواجنا". "لقد أدركنا أنه يتعين علينا إعادة تعريف علاقتنا.

وقال سميث: "لقد تعرضت للدمار بشكل أسوأ من الطلاق" . "لقد انفصلنا خلال زواجنا وعدنا معًا مرة أخرى وكان علينا إعادة البناء بقواعد جديدة وبطريقة مختلفة تمامًا."

27 مارس 2022

اندفع سميث على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار وصفع كريس روك قلم على وجه بسبب حديثه حول مرض زوجته والسخرية من تساقط شعرها بسبب هذا المرض

وفي أعقاب ذلك، شوهد المشاهير الحاضرون في حفل توزيع جوائز الأوسكار وهم يريحون سميث. واعتذر الممثل لاحقًا عن سلوكه في وقت لاحق من المساء، عندما فاز بجائزة الأوسكار عن أدائه في فيلم "الملك ريتشارد".

كما واجهت عائلة سميث ردود فعل عنيفة أخرى على مر السنين بسبب أسلوبها المسترخي في تربية الأبناء.

عندما قامت ابنته ويلو سميث بقص شعرها عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، انتقد الناس والديها لأنهما سمحا لطفلة باتخاذ هذا القرار. تحدثت بينكيت سميث عن رد الفعل العنيف على فيسبوك في عام 2020.