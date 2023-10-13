أسقف الكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط يُشارك في تجنيز شيخ كهنة المقطم

شارك الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، وتوابعها في صلوات تجنيز شيخ كهنة المقطم، الراحل القمص سمعان إبراهيم، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

قال الأنبا يؤانس خلال كلمته بصلوات جناز الأب القمص سمعان إبراهيم مؤسس دير القديس سمعان الخراز بالمقطم:""انقل لكم تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي كلفني بحضور هذا الإحتفال السماوي المجيد،لتوديع القمص الراحل القمص سمعان إبراهيم إلى السماء، فإذا كان هذا هو الوداع الأرضي فماذا،عن استقبال السماء"

وتابع: “جميع الناس يحبون الأب الراحل القمص سمعان إبراهيم، من الشاب العامل البسيط، حتى أكبر رجال الأعمال، وكان عزيزًا على قلب قداسة البابا الراحل البابا شنودة الثالث”،مؤكدا أن الاب الراحل سمعان إبراهيم ـعمل على تغيير قلوب الناس ليحبوا الله في رحلة خدمته وتعميره لدير القديس سمعان المقطم "

وأكد أسقف أسيوط، أن الاب شمعان إبراهيم،جاهد الجهاد الحسن في خدمته، التي أثمرت بالمحبة في قلوب الآلاف من محبيه في منطقة المقطم من مسلمين ومسيحيين، وواجه خلال خدمته في منطقة حي الزبالين بالمقطم العديد من المواقف المؤلمة، خلال خدمته هنا"

وترأس الأنبا أبانوب أسقف عام كنائس المقطم، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، صلوات تجنيز شيخ كهنة المقطم الراحل، القمص سمعان إبراهيم، بدير القديس سمعان الخراز بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا يؤانس والأنبا مارتيروس.

شاركه في صلوات التجنيز عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة القبطية، وعلى رأسهم الشماس “إبراهيم عياد”، والآلاف من الأقباط والمسلمين محبي القمص الراحل سمعان إبراهيم.