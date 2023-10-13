الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أبانوب يترأس صلوات جناز شيخ كهنة المقطم القمص سمعان إبراهيم

القمص الراحل سمعان
القمص الراحل سمعان إبراهيم

ترأس الأنبا أبانوب أسقف عام كنائس المقطم، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، صلوات تجنيز شيخ كهنة المقطم الراحل، القمص سمعان إبراهيم، بدير القديس سمعان الخراز.

شاركه في صلوات التجنيز عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة القبطية، وعلى رأسهم الشماس “إبراهيم عياد”، والآلاف من الأقباط والمسلمين محبي القمص الراحل سمعان إبراهيم.

وكانت قد نعت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، القمص سمعان إبراهيم موسى، مؤسس دير القديس سمعان الخراز بجبل المقطم، بعد رحلة حياة ملؤها المحبة والعطاء والخدمة الحقيقية.

وقال رئيس الإنجيلية في رسالة نعيه للقمص الراحل سمعان إبراهيم: "فقدت الكنيسة المصرية رمزًا وخادمًا مخلصًا، خدم الكنيسة والشعب بإيمان عميق. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المخلصة".

 إلقاء نظرة الوداع على جثمان القمص الراحل "سمعان إبراهيم" 
 


وبدأ الأقباط بدير القديس سمعان الخراز المقطم،  في إلقاء نظرة الوداع لجثمان القمص الراحل "سمعان إبراهيم" مؤسس دير القديس سمعان الخراز، والأقرب لقلوب شعب الأقباط والمسلمين بحي الزبالين بالمقطم.

توافد الآلاف من الأقباط والمسلمين ـ إلى دير القديس سمعان الخراز بالمقطم، لوداع شيخ كهنة كنيسة المقطم،القمص الراحل سمعان إبراهيم، استعدادًا لبدء صلوات التجنيز، والتي تبدأ في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم.

وارتدى الحضور الزي الأبيض خلال حضورهم صلوات القداس والتجنيز، إيمانًا منهم أنهم يودعونـ الكاهن الراحل إلى السماء.

ورحل شيخ كهنة المقطم الأب المبارك القمص سمعان إبراهيم كاهن ومؤسس دير القديس سمعان الدباغ بحي المقطم، عن عمر بلغ ٨٢ سنة، بعد رحلة طويلة من الخدمة الباذلة، حيث بدأ خدمته في حي جامعي القمامة بالمقطم، منذ أكثر من خمسين سنة، منها ما يزيد على ٤٥ سنة كاهنًا.

وتصلي الكنيسة صلوات الثالث، على روح الكاهن المتنيح،غد السبت، بدير القديس سمعان الخراز بالمقطم، بحضور كهنة وخدام الكنيسة.
 

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات تجنيز شيخ كهنة المقطم سمعان ابراهيم القديس سمعان الخراز الكنيسة القبطية

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