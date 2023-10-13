الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع عدد مكاتب البريد لـ4418 نهاية يوليو الماضى

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى نحو 4418 مكتبًا بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 4292 مكتبًا عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 126 مكتبًا بمعدل نمو سنوي 2.94% وشهري 0.14 %.

 

وأوضح التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد المستفيدين من المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغ 4.9 مليون مستفيد بنهاية يوليو مقابل 5.28 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2022، بمعدل تراجع سنوي 7.20%، وبنمو شهري 0.41٪ بعد أن سجل في يونيو 4.88 مليون مستفيد.

وقال التقرير إن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 24.13 ألف نسمة بنهاية يونيو مقابل 24.43 ألف مستفيد عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.20% وشهري 0.01% بعد أن سجل في يونيو 24.13 ألف نسمة.

 

وأوضح التقرير أن عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجل 651 ألف حوالة بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 755 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 13.74% وشهري 23.82%، بعد أن سجلت في يونيو 855 ألف حوالة.

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ونفذت وزارة الاتصالات خطة لتطوير هيئة البريد المصري باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات، شملت إنشاء 526 مكتب بريد خفيفًا ومتنقلًا خلال عامين، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4431 مكتبًا تغطي أنحاء الجمهورية. كما تم تطوير وتحديث 3750 مكتب بريد، بالإضافة إلى تطوير متحف البريد المصري بالعتبة.

 

وشملت الخطة أيضًا إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتقديم خدمات مالية من خلال البريد مثل التأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي، وخطة نشر خدمات الصراف الآلي لتيسر علي المواطن الحصول على سيولة دون الاضطرار إلى دخول المكتب، وتخفيف الأعباء على المكاتب، حيث ارتفع عدد ماكينات ATM بفروع هيئة البريد إلى 1840 ماكينة ويستهدف تركيب 2000 ماكينة إضافية خلال العامين القادمين.

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات مكاتب البريد المعاشات المنصرفة هيئة البريد المصري البنك المركزي

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